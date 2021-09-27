"Двоє лицемірів": принца Гаррі та Маркл розкритикували в мережі за лакшері-подорож і дорогі лахи

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які днями побували у Нью-Йорку, стали мішенню для критики в мережі.

Пару звинувачують у лицемірстві: мовляв, подорож приватним літаком та вигул шикарних вбрань і прикрас на десятки тисяч доларів дещо контрастує з меседжем про рівність, який намагалися транслювати герцог із герцогинею.

Про це пише The International Business Times.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan, La Duquesa 👸🏽 (@meghan_la_duquesa)

Так, наприклад, для виступу на фестивалі Global Citizen Live, де Меган бідкалася, що мільярди бідних людей у світі поки не мають доступу до вакцин від COVID-19, дружина принца обрала сукенку Valentino за 4,5 тисячі доларів.

Свої вушка герцогиня прикрасила сережками Cartier за 16,5 тисяч, а ще на ній був браслет та годинник від цього ж бренду.

Відвідуючи ж школу в Гарлемі, Меган вділа брюки та кашемірове пальтечко від Loro Piana, які разом коштують понад 7 тисяч доларів, пише The Daily Mail.

"Вона приходить до школи в найменш заможній частині міста, в одязі та коштовностях, вартість яких, скоріше за все, перевищує річний заробіток батьків цих дітей. Їй слід припинити виставляти напоказ своє багатство, повчитися бути свідомішою та проявляти скромність", - обурюються в Twitter.

"Вона говорить про рівність у той час, як сама носить дизайнерські плаття та прикраси десь на 500 тисяч доларів, зупиняється в готелі за 1300 доларів за ніч, прилітає з Каліфорнії приватним літаком, що теж коштує тисячі доларів, має охорону як у світового лідера", - пишуть користувачі.

"Так багато пафосу в усьому, що вони роблять, це так фальшиво! Цікаво знати, хто платить за охорону цих двох лицемірів, за їхні авта, шо жеруть бензин, за приватні джети, вони проповідують світові, а що робить їх світовими лідерами? Вони небезпечні!", - наголошують критики.

Варто зазначити, що в Гаррі та Меган знайшлося чимало захисників, котрі вважають, що дружина принца й не мала би "вбиратися в ганчір'я". Також пишуть про подвійні стандарти, мовляв, якби в сукні від Valentino Нью-Йорком пройшлася би Кейт Міддлтон, про неї б ніхто й лихого слова не сказав.

Нагадаємо, свого часу подружжя звинувачували в лицемірстві через те, що, голосно виступаючи за збереження довкілля, Гаррі та Меган не збираються відмовлятися від перельотів приватними літаками та скорочувати викиди СО2 до атмосфери.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Уперше вдвох на обкладинці: ефектні образи Меган Маркл і принца Гаррі для Time 100

Тост за герцогиню! Меган Маркл у свій день народження показалася за англійським чаюванням

Батько Меган Маркл заявив, що через суд вимагатиме побачень із онуками

Не було ніякого таємного весілля: речник принца Гаррі та Меган спростував їхню розповідь Опрі