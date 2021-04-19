Поява "квазікороля" та примирення Вільяма з Гаррі: що чекає на королівську сім'ю після смерті принца Філіпа

17-го квітня королівська родина Великої Британії провела в останню путь принца Філіпа, який не дожив лише два місяці до свого 100-річчя.

Що ж буде далі, як зміниться роль принца Чарльза, чи зречеться овдовіла королева Єлизавета трону - свої припущення зробили експерти.

Про це пише The Mirror.

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"Статус принца (Чарльза) Уельського підвищиться, певною мірою це відбувалося впродовж останніх п'яти років, але тепер він - дійсно патріарх родини, оскільки герцог Единбурзький помер", - поділився Роберт Джобсон, письменник-біограф, автор кількох книжок про королівську сім'ю.

На думку експерта, 72-річний Чарльз стане "квазікоролем", перебравши на себе ще більше функцій, але офіційно Єлизавета ІІ правитиме, доки жива.

"Вона ніколи, ніколи не зречеться престолу", - запевнив він.

"Факт у тім, що королева більше не здійснює державних візитів, тож коли принц Чарльз поїде до Америки, це каже про те, що він представлятиме королеву - і це таки державний візит, навіть якщо технічно він таким не є", - додав Джобсон.

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Її Величність, яка остаточно перебралася жити з Букінгемського палацу до Віндзора, як і раніше, проводитиме Різдво в Сандрінгемі, а літо - у Балморалі. Принц Чарльз же, у рамках "м'якого регентства", прийматиме у Букінгемському палаці закордонні делегації.

До слова, Чарльз став новим герцогом Единбурзьким, успадкувавши титул від покійного батька. Але, як пише Business Insider, колись його отримає принц Едвард. Йому це було давно обіцяно.

"Коли Едвард одружувався, то оголошення про його новий титул, графа Уессекського, включало в себе заяву про те, що він отримає титул герцога Единбурзького лише тоді, коли цей титул повернеться до корони. Це означає, що коли Чарльз стане королем, единбурзьке перство повернеться до корони. Це дозволить Чарльзові створити новий титул герцога Единбурзького для свого брата", - пояснила експертка з монархій, письменниця Марлен Ейлерс Кьоніг.

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Що ж стосується принца Вільяма, котрий стоїть другим у черзі до трону, його роль після смерті дідуся теж посилиться. І старші родичі наполягають на тому, що він неодмінно мусить примиритися зі своїм братом Гаррі "заради монархії".

Як стало відомо джерелам The Daily Mail, молодшого принца на батьківщині зустріли "прохолодно", що і не дивно, враховуючи, що Гаррі та його дружина Меган наговорили нещодавно Опрі Вінфрі. Фактично єдиним, хто виявив якусь симпатію до принца в день похорону, був його дядько принц Ендрю, який "по собі знає, як це - бути ізгоєм".

Подейкують, про те, щоби не йти у похоронній процесії поруч із братом, попросив бабусю сам Вільям. Але після церемонії вони з Гаррі все ж поговорили.

"Однозначне бажання королеви та принца Уельського, щоби брати скористалися нагодою цієї короткої зустрічі. Попри те, що певна напруга досі лишається, є великі побоювання, що як вони не вирішать цього зараз, розкол між ними стане ще глибшим і завдасть іще більшої шкоди монархії", - зазначив інсайдер видання.

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Нагадаємо, одним із найбільш резонансних моментів інтерв'ю принца Гаррі та Меган стало те, що дехто з королівських родичів буцімто питав у них, наскільки темна шкіра буде в їхнього первістка Арчі Гаррісона. Також принц заявив, що його батько Чарльз та брат Вільям живуть "у пастці". А Меган розказала, як Кейт довела її до сліз перед весіллям.

Як відомо, принц Гаррі не був у Британії понад рік. У США на нього чекає вагітна Меган. Імовірно, він затримається ще на кілька днів, адже 21-го квітня Єлизаветі виповнюється 95 років.

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