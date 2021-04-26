Принц Чарльз може випхати Гаррі та Меган із родини заради економії - експертка

Подейкують, на королівську родину Великої Британії чекають великі зміни. 72-річний принц Чарльз, який після смерті батька став "квазікоролем", засукавши рукави, візьметься за модернізацію монархії та суттєво зменшить витрати на неї.

У першу чергу це стосується принца Гаррі та Меган, яких фактично можуть випхати із сім'ї на вільні хліби.

Такою думкою поділилася експертка-біографка Анджела Левін, пише The Daily Mail.

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Кількість "працюючих" членів королівської родини буде суттєво зменшено. Це між собою буцімто обговорили принц Чарльз та принц Вільям. Таким чином у "фірмі" лишаться Її Величність, Чарльз, Камілла, Вільям, Кейт, Джордж, Шарлотта і Луї. Решті родичів - принцам, принцесам та їхнім нащадкам - запропонують влаштовуватися на роботу та утримувати себе самостійно.

Імовірно, в них позабирають титули та статуси патронів різних організацій.

"Принц Чарльз уже давно хотів скоротити монархію, щоби зекономити гроші, щоби люди виправдовували ті кошти, які отримують від платників податків", - пояснила Левін.

"Гадаю, це коли Гаррі та Меган випихаються зі складу членів королівської родини", - додала вона.

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На думку Левін, королева Єлизавета довго намагалася втримати велику родину разом "із сентиментальних причин".

"Але він (Чарльз) хоче змін, і гадаю, він це зробить", - зазначила експертка.

Нагадаємо, у своєму нашумілому інтерв'ю Опрі принц Гаррі заявив, що королівська сім'я більше не дає йому грошей, але їх із Меган дуже виручив спадок, який лишила синові леді Ді. Нещодавно ж Гаррі влаштувався на роботу.

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Як ми знаємо, Чарльз відомий своєю заощадливістю. Наприклад, у його гардеробі є одяг із 1980-х, адже принц ненавидить щось викидати.

Як відомо, чимало британців не в захваті від того, скільки грошей "з'їдає" королівська сім'я. Одне лише весілля Гаррі та Меган буцімто обійшлося в 45 мільйнів доларів. Щоправда, воно принесло дуже хороший прибуток туристичній галузі.

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