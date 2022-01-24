"Іспанський сором": Корольова відреагувала на заборону їй в'їжджати до Литви

Співачці Наташі Корольовій офіційно заборонили в'їзд до Литви. Причиною cтали виступи артистки у окупованому Криму.

Наташа на цю новину емоційно відреагувала у своєму Instagram.

"Прилетіла чергова новина про заборону в'їзду до Литви напередодні моїх сольних виступів для улюбленого глядачі: друзі, на жаль, це правда. День бабака. Аналогічна ситуація була і з концертами в Києві п'ять років тому!", - написала вона, запостивши архівне відео зі свого концерту в Вільнюсі в 2020-му.

Наташі Корольовій тепер не можна їздити до Литви фото з instagram корольової

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"Так, уже читаючи подібні рішення щодо мене та інших артистів, єдина можлива реакція - це усмішка з гіркотою та подивом. Добрі Пісні, котрі несуть позитивний настрій (а він людям ух який необхідний), любов, дружбу, все найсвітліше, щире і справжнє, стають не потрібними - і це що, офіційна позиція наділених владою? Виходить, що вони самі за інші цінності? За які, хочеться спитати?", - обурилася Наташа.

На думку Корольової, світ "перевернувся з ніг на голову".

"І мимоволі відчуваєш іспанський сором за таких представників влади, котрі, пропагуючи "свободу", вимагають "оцінки геополітичної ситуації"... Боже, Наташа Корольова і геополітика...", - побідкалася виконавиця.

До слова, допис Наташі прокоментував журналіст Дмитро Гордон, давши їй пораду.

Корольова не зможе відвідувати Литву до 21-го січня 2027-го року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ми, ймовірно, за кілька хвилин від прямих військових дій проти наших друзів в Україні. Такі концерти - повне непорозуміння. Я б не хотів бачити потреби у заборонах чи обмеженнях з боку держави, хотілося б, щоб такі рішення з'являлися завдяки обізнаності організаторів заходів", - заявив голова комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас.

Як відомо, у 2016-му Наташі Корольовій заборонили в'їжджати до України впродовж п'яти років. Артистка заявляла, що "хохлушки не здаються без бою" та судилася з СБУ. Термін дії заборони закінчився восени.

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