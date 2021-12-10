"Топить за Крим, Путіну лиже дупу": Фагот засудив українців, що були на концерті "ворога" Басти

Лідер ТНМК Фагот, Фагот Михайлюта розкритикував українських глядачів, які продовжують відвідувати концерти артистів із Росії, навіть знаючи, що ті підтримують політику Володимира Путіна та анексію Криму.

Як приклад він навів виступ репера Басти, якого відверто назвав ворогом.

Про це зайшла мова в інтерв'ю DOROTYE.

Фагот не розуміє українських глядачів, які відвідують концерти "ворогів" фото з instagram михайлюти

Реклама:

"У нас (із Росією - ред.) стадія війни по всіх напрямках, і в культурному теж. Я не розумію 15 тисяч людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак, який топить за Крим, Путіну лиже дупу - і тут місцевих... хто ці люди?", - наголосив Фагот.

Артист сказав, що "глобально" він підтримує петицію Ігоря Кондратюка про заборону для російських артистів гастролювати в Україні. Але допускає, що можуть бути нюанси та вийнятки.

"Я не розумію, як БГ (Борис Гребенщиков - ред.) після його заяви, що він бував часто в Криму і українців там не бачив, як його сюди пускають? Не знаю. Це питання до СБУ. У нас керування йде у якомусь ручному режимі: вирішив - зробив, не вирішив - не зробив", - зазначив він.

До слова, на грудень у Басти знову заплановані концерти в Україні фото з instagram басти

"От Басту як сюди запустили? Просто по закону: як?.. Я розумію, популярність, і він теж потужна музична одиниця, але це війна, в нас іде війна, і він конкретно на стороні ворога, причому не просто тихо там десь собі, а публічно на стороні ворога. Як наші українці приходять, я цього не розумію, ну, не знаю хто ці люди? П'ята колона? Чи хто? Це це просто потенційні отримувачі російських паспортів? У нас приблизно за ці роки десь 15 тисяч українців убили на цій війні, а тут 15 тисяч людей приходять на концерт ворога. Я не розумію цього", - зізнався Олег.

Як відомо, президент Володимир Зеленський розглянув петицію Кондратюка та відповів, що в чинному законодавстві вже передбачено механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян РФ.

Нагадаємо, співак Melovin вважає несправедливим, що російським артистам можна приїздити в Україну, а український виконавець, який їде до Росії, одразу стає "антигероєм".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Богдан в одеському клубі розважився на концерті Басти

"Усіх налаштували, що я - ворог": Повалій розповіла, як їй живеться останні роки в Україні

"Мало мізків": Кондратюк визвірився на Лорак після її інтерв'ю