"Тупий сучий син": Байден вилаяв журналіста у "вимкнений" мікрофон. ВІДЕО

Американський президент Джо Байден ускочив у халепу. Гадаючи, що його мікрофон вимкнений, 79-річний політик вилаявся на адресу журналіста Fox News Пітера Дусі через його запитання про інфляцію.

Звісно ж, мікрофон працював, а резонансний момент зняли камери.

Невдобно получилось... фото getty images

"Тупий сучий син", - чітко вимовляє на відео Байден.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Як повідомляє Ace Showbiz, американський керманич уже особисто зателефонував Дусі, щоби перепросити. Журналіст прийняв вибачення Байдена.

Власне, як зазначає видання, Байден в останні дні щедо гострий на язик. Так, 20-го січня він заявив: "Яке тупе питання" журналістці Джекі Хейнріх, коли та поцікавилася: "Чому ви чекаєте, поки Путін зробить перший крок?", маючи на увазі ймовірну воєнну агресію Росії проти України.

За ці слова Байдена розкритикувала сенаторка Марша Блекберн, назвавши поведінку президента сексистською, а Хейнріх - розумною та дуже підготовленою журналісткою. Вона закликала політика негайно вибачитися.

Нагадаємо, торік Джо Байден упав, коли піднімався на борт літака, і став героєм не дуже добрих мемів.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Кульбабова романтика: Байден зірвав квітку для дружини в лимонній сукні як у Маркл

Перше інтерв'ю першої пари США: Байдени розкрили секрет міцності шлюбу й поділилися новинами з городу