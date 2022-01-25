"Тупий сучий син": Байден вилаяв журналіста у "вимкнений" мікрофон. ВІДЕО
Американський президент Джо Байден ускочив у халепу. Гадаючи, що його мікрофон вимкнений, 79-річний політик вилаявся на адресу журналіста Fox News Пітера Дусі через його запитання про інфляцію.
Звісно ж, мікрофон працював, а резонансний момент зняли камери.
"Тупий сучий син", - чітко вимовляє на відео Байден.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Як повідомляє Ace Showbiz, американський керманич уже особисто зателефонував Дусі, щоби перепросити. Журналіст прийняв вибачення Байдена.
Власне, як зазначає видання, Байден в останні дні щедо гострий на язик. Так, 20-го січня він заявив: "Яке тупе питання" журналістці Джекі Хейнріх, коли та поцікавилася: "Чому ви чекаєте, поки Путін зробить перший крок?", маючи на увазі ймовірну воєнну агресію Росії проти України.
За ці слова Байдена розкритикувала сенаторка Марша Блекберн, назвавши поведінку президента сексистською, а Хейнріх - розумною та дуже підготовленою журналісткою. Вона закликала політика негайно вибачитися.
Нагадаємо, торік Джо Байден упав, коли піднімався на борт літака, і став героєм не дуже добрих мемів.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Кульбабова романтика: Байден зірвав квітку для дружини в лимонній сукні як у Маркл
Перше інтерв'ю першої пари США: Байдени розкрили секрет міцності шлюбу й поділилися новинами з городу