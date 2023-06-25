"Хто тобі дав гроші?": Лобода обурила мережу зверненням до протестувальниці в Харкові. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода, яка після скасування свого концерту в Києві вирішила навідати схід України, відзначилася своєю поведінкою в Харкові. Артистка спробувала поспілкуватися з дівчиною, яка вийшла в одиночний пікет із плакатом "Харків без Лободи".

Лобода вирішила не перейматися питанням особистого простору намагалася обійняти юну активістку і гладила її волосся.

"Моя хороша... Ну хто тобі дав гроші?.. Навіщо ти це робиш? Є люди завербовані, бачите?", - сказала Свєта.

View this post on Instagram A post shared by Де у Харкові | Где в Харькове (@place_kh)

Відео з інцидентом стрімко шириться мережею. Чимало користувачів уже висловили захоплення витримкою та позицією дівчини-активістки і обурення вчинком співачки.

View this post on Instagram A post shared by Де у Харкові | Где в Харькове (@place_kh)

Нагадаємо, днями Лобода побувала в Херсоні, де під гітару заспівала хіт Скрябіна.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Впораємося без запроданців: YARMAK на тлі скасування концерту Лободи відкрив збір на допомогу Охматдиту

Танцівник і військовий Назар Грабар: у Москві виступали і Барських, і "Время и Стекло", а щемлять лише Лободу

Скрипка пояснив, чому його концерти скасували через Лорак, і прокоментував "крокодилячі сльози" Лободи