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"Це аб'юз літньої людини": дружину 66-річного Болдуїна звинуватили в грубості стосовно нього. Відео

Марія Ткаченко - 19 березня, 15:00
Хіларія Болдуїн та Алек Болдуїн
Фото Getty Images

Дружина американського актора Алека Болдуїна, Хіларія стала об'єктом критики в мережі. Увагу користувачів привернув інцидент, коли вона під прицілом камер змусила свого 66-річного чоловіка замовчати.

Це сталося кілька днів тому на івенті в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Спілкуючись із Алеком та Хіларією, журналістка Extra поцікавилася, чи слід очікувати другого сезону їхнього сімейного реалітішоу "Болдуїни".

""Шоу Хіларії"", - одразу ж запропонував Болдуїн.

Дружина Алека Болдуїна

У мережі обговорюють інцидент, що стався між Болдуїнами на публіці

Фото Getty Images

Натомість Хіларія відповіла розпливчасто, мовляв, побачимо, як воно буде. Тоді актор вирішив продовжити свою думку.

"Це буде класно. Ти - переможниця!", - сказав він дружині.

Хіларія ж на це обернулася і відчитала свого благовірного: "Коли говорю я, ти не говориш".

Алек вибачився, але жінка ще раз повторила: "Коли говорю я, ти не говориш".

Звернувшись до журналістки, Болдуїн пожартувала: "Ось чому ми просто виріжемо його з шоу".

@extra_tv Alec and Hilaria Baldwin on if we'll see a Season 2 of their family reality show! 📺 #alecbaldwin #hilariabaldwin #thebaldwins #tlc ♬ original sound - ExtraTV

Цей епізод узялися жваво обговорювати в TikTok. 41-річну Хіларію звинувачують у пихатості, неповазі й грубості по відношенню до чоловіка та відомого актора.

"Вона в курсі, що вона - не селебріті?.. Вона виглядає аб'юзивною, це страшно... Це фактично аб'юз літньої людини... Як це по меганмарклівськи з її боку... Це жахливо по відношенню до нього, ніколи не думала, що мені буде шкода Алека... Він - заручник... Вона - бісяча... Вона усвідомлює, що він - не один із її дітей?", - пишуть у коментарях.

Водночас дехто зазначив, що Алек Болдуїн отримав таку дружину, як і він сам. Адже, нагадаємо, актор відомий своєю запальною вдачею і неодноразово втрапляв у скандали.

Як відомо, Алек і Хіларія одружені вже 12 років. За цей час у пари народилося семеро дітей.

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