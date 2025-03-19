"Це аб'юз літньої людини": дружину 66-річного Болдуїна звинуватили в грубості стосовно нього. Відео
Дружина американського актора Алека Болдуїна, Хіларія стала об'єктом критики в мережі. Увагу користувачів привернув інцидент, коли вона під прицілом камер змусила свого 66-річного чоловіка замовчати.
Це сталося кілька днів тому на івенті в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.
Спілкуючись із Алеком та Хіларією, журналістка Extra поцікавилася, чи слід очікувати другого сезону їхнього сімейного реалітішоу "Болдуїни".
""Шоу Хіларії"", - одразу ж запропонував Болдуїн.
Натомість Хіларія відповіла розпливчасто, мовляв, побачимо, як воно буде. Тоді актор вирішив продовжити свою думку.
"Це буде класно. Ти - переможниця!", - сказав він дружині.
Хіларія ж на це обернулася і відчитала свого благовірного: "Коли говорю я, ти не говориш".
Алек вибачився, але жінка ще раз повторила: "Коли говорю я, ти не говориш".
Звернувшись до журналістки, Болдуїн пожартувала: "Ось чому ми просто виріжемо його з шоу".
Цей епізод узялися жваво обговорювати в TikTok. 41-річну Хіларію звинувачують у пихатості, неповазі й грубості по відношенню до чоловіка та відомого актора.
"Вона в курсі, що вона - не селебріті?.. Вона виглядає аб'юзивною, це страшно... Це фактично аб'юз літньої людини... Як це по меганмарклівськи з її боку... Це жахливо по відношенню до нього, ніколи не думала, що мені буде шкода Алека... Він - заручник... Вона - бісяча... Вона усвідомлює, що він - не один із її дітей?", - пишуть у коментарях.
Водночас дехто зазначив, що Алек Болдуїн отримав таку дружину, як і він сам. Адже, нагадаємо, актор відомий своєю запальною вдачею і неодноразово втрапляв у скандали.
Як відомо, Алек і Хіларія одружені вже 12 років. За цей час у пари народилося семеро дітей.
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