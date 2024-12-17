Болдуїн на Бродвеї подуркував із матір'ю своїх 7 дітей у мініспідничці. Фото
Американський актор Алек Болдуїн та його дружина Хіларія вряди-годи вибралися кудись удвох, лишивши вдома на нянь своїх трьох доньок і чотирьох синів.
Пара сходила на комедійне шоу "All In: Comedy About Love" на Бродвеї. Судячи з фото, зроблених на парадному хіднику, 66-річний Алек і 40-річна Хіларія були в чудовому гуморі.
Одягнена у зухвалу мініспідничку багатодітна матуся пустувала з коханим перед камерами.
Нагадаємо, в липні з Болдуїна зняли обвинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс під час зйомок. Актор у залі суду не стримався від сліз. Як відомо, в цій трагічній історії Хіларія дуже підтримувала чоловіка, а от його дочка від Кім Бейсінгер Айрленд лише додала батькові проблем, через тиждень після загибелі Гатчінс показавшись у соцмережі вимащена штучною кров'ю.
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