"Українці мусять не відставати від хасидів": Скрипка заявив, що фемінізм та ЛГБТ заважають людству "розпліднюватися"

Музикант Олег Скрипка, який у серпні вже відзначився заявою щодо "жіночого егоїзму", вирішив не злазити з цього коника та продовжує викривати небезпечність такого явища як фемінізм.

Цього разу дісталося і "ЛГБТ-історії". Про те, що заважає людям розмножуватися, до чого тут БДСМ і в чому українці мають рівнятися на хасидів, Скрипка говорив у інтерв'ю Наталії Влащенко.

Олег Скрипка висловився щодо фемінізму та ЛГБТ Фото з Instagram Скрипки

"У людини, у людства є два механізми: один механізм, щоб розпліднюватися, а інший механізм – щоби зупинити популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти як війна, щоби зупинити популяцію людей, тобто нібито є об'єктивні причини війни, але насправді, глобально в плані людства - це щоби нас було менше. Є хвороби, епідемії тощо, є фемінізм і є ЛГБТ вся історія", - наголосив Скрипка.

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"Тобто я не проти феміністок і не проти ЛГБТ-історії, але я за здорове суспільство, за те, щоб Україна розвивалася і процвітала. А для цього мусить бути основа, основа - це здорове суспільство, як у хасидів і справжніх українців. От у моєму колі - в мене четверо дітей - це мінімум. Українці мусять не відставати від хасидів", - зазначив він.

У сімї, де жінка є феміністкою, вважає Олег, не може бути ні взаємної поваги, ні багато дітей.

Музикант із дружиною Наталею виховують двох синів і двох доньок

"Якщо ти хочеш мати четверо дітей, в такій родині фемінізм зупиняє популяцію, в тому-то і справа. Тому що немає поваги одне до одного. Якщо ми обожнюємо жінок, а жінка веде себе як верхня, то це - БДСМ, це не родина", - заявив артист.

Щоправда, Скрипка запевнив, що його дитина, навіть якщо виявиться геєм, для нього все одно завжди буде його дитиною.

Нагадаємо, на попередній спіч музиканта відповіла Оля Цибульська, передавши Скрипці привіт від усіх жінок.







