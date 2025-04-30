"Намагається дістати": Камалія про продовження історії з ексом-аб'юзером та чоловіка, в якого зможе закохатися

Співачка Камалія, яка в лютому розказала про невдалу спробу побудувати нові стосунки після свого розлучення з Мохаммадом Захуром, зазналася, що той чоловік, який виявився аб'юзером, досі не дає їй спокою.

47-річна артистка сказала про це в коментарі "ЖВЛ представляє".

"Через друзів він, звісно, мене намагається дістати, але я не хочу ніяких відносин. Поки - ніяких відносин. Той прихильник - не такий, як здавалося", - поділилася Камалія.

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"У мене є друг Захур і мені вистачить. Він мене завжди підтримує", - додала вона.

Захур із Камалією перестали бути подружжям, але залишилися друзями та відданими батьками спільних доньок, 11-річних Мірабелли та Мірабелли

Камалія розповіла, яким має бути чоловік, якого вона колись зможе впустити в своє серце.

"Подібний на Захура. Я дівчинка з великими планками, запитами й треба, щоб все співпало в чоловікові, щоб я змогла в нього закохатися. Тому у мене є розчарування, такий непростий період. Але побачимо. Мені поки що з собою добре. Я займаюся своєю роботою, дівчатками, в мене є добра, класна сім'я", - зазначила виконавиця.

Як відомо, Камалія та Захур оголосили про своє розлучення навесні 2023-го. Артистка згодом розповіла, що стало причиною і чи пропонував ексчоловік їй розпочати все спочатку.