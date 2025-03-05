"Міс Україна Всесвіт" Суббота заявила про 6 років домашнього насильства. Шокуючі фото

"Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота Фото з Instagram Субботи

"Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота вирішила розповісти правду про те, що відбувалося в її житті "по той бік Instagram" упродовж останніх 6 років.

Жінка була жертвою аб'юзу з боку батька її доньки. Зокрема вона зазнавала фізичного насильства.

Суббота розказала про те, що впродовж шести років зазнавала аб'юзу, зокрема фізичної кривди

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31-річна Анастасія опублікувала свою історію та прикріпила шокуючі фото, на яких її обличчя і тіло вкривають садна та синці.

"Пост про мене і про 6 років моїх "чудових" відносин з коханою людиною, або що є по ту сторону інстаграму", - почала Суббота.

"Міс Україна Всесвіт" зазначила, що це ще не всі фото з того періоду

"Коли ви бачите просто картинку, а ось результат відносин з людиною, котру ти навіть кохав, на котру раніше надіявся, надіявся, що все зміниться, але нічого не мінялось, а тільки ставало гірше… алкоголь… нервові зриви… маніпуляція тобою, твоїми рідними та друзями…булінг та насилля… погрози… і це все потім бачила і чула наша дитина", - розповіла вона.

Модель бив батько її первістка

Жінка наважилася відверто розказати про те, що відбувалося в її житті за красивою Instagram-картинкою

Свідком домашнього насильства була донечка Анастасії

Анастасія зізналася, що не знає, як це витримала, адже останні 2 роки цього знущання вона ще й мешкала за кордоном, далеко від рідних.

"Потім ти розумієш, що далі буде ще гірше і гірше…трапляється ще одна неприємна "ситуація", ти береш себе в руки, збираєш речі і вертаєшся назад додому, тоді слово "додому" для мене ніколи не було таким теплим, навіть коли ти їдеш назад в Україну з 2-річною дитиною під ракети та обстріли. Депресія, яку ти нікому не показуєш, навіть своїй дитині, істерики, безсоння, нерозуміння що робити далі… знов береш себе в руки, бо у тебе є дитина, про яку ти піклуєшся, і є люди, які тебе підтримують", - поділилася вона.

Анастасія кохала свого екса і довгий час сподівалася, що він зміниться

"Далі ти просто починаєш жити, звикати, що ти вільна і живеш без страху за своє життя та за дитину, ти живеш у спокої - так-так, у спокої навіть під постійні тревоги та обстріли… "смішно", правда? За майже рік в Україні мені не було так страшно, як моментами у ці 6 років", - запевнила Суббота.

Звертаючись до тих, хто був або перебуває зараз у такій самій ситуації, Анастасія закликала, передусім, любити себе.

Cуббота з донькою повернулися до України

"Ваше здоров'я, моральний, психологічний та фізичний стан є важливим і ваше життя є важливим. Коли люди кажуть що вони зміняться - не вірте їм… бо брехня буде один, другий, третій раз і так нескінченно. І терпіти таке відношення не коштує ніяких грошей світу! Я знаю що є люди, які будуть радіти цьому посту, але мені все одно. Я давно хотіла це показати, я прийняла цю ситуацію і просто живу далі. Дякую тобі за 6 років! І дякую що я стала сильніше, розумніша і стала цінувати себе!", - підсумувала вона.

Доньці Анастасії Єлизаветі зараз 3 роки. Про батька дівчинки було лише відомо, що він бізнесмен, адже своє особисте життя модель від особистого загалу приховувала.

У лютому 2025-го року Суббота оголосила, що чекає на другу дитину. Особу тата майбутнього малюка красуня поки не розкриває.

Нагадаємо, cумний досвід перебування у стосунках із аб'юзерами також мають акторка Ксенія Мішина та продюсерка Олена Мозгова. Міс "Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях теж свого часу була жертвою домашнього насильства. А супермодель Сніжана Онопка у своєму попередньому шлюбі зазнавала не лише побиттів, а і зґвалтувань.