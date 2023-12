Форум Порошенка: діти, онуки, помаранчева Alyona Alyona та Луценко з сумкою за 100 тисяч

View this post on Instagram

Протягом усього складного часу поруч зі мною була моя сім’я. Я безмежно вдячний свої родині, бо завдяки підтримці, розумінню й любові почуваю себе щасливою людиною навіть у моменти, коли в роботі невимовно важко.

A post shared by Петро Порошенко (@poroshenkopetro) on Jan 29, 2019 at 5:37am PST