Форум Порошенка: діти, онуки, помаранчева Alyona Alyona та Луценко з сумкою за 100 тисяч

Розмаїття осіб, присутніх на форумі президента Петра Порошенка 29-го січня, вражало.

Від реперки Alyona Alyona у помаранчевому світшоті до депутатка Ірини Луценко з сумкою від Valentino за 3 тисячі 595 доларів.

Фото Альони у Twitter виклав журналіст Сергій Андрушко.

Реперку у кольорі Ющенка важко було не помітити на форумі Порошенка

Пізніше виконавиця прокоментувала свою присутність на форумі у Facebook. Щоправда, згодом цей пост видалила.

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"Мені зателефонував Голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку (Альона Савраненко раніше працювала вихователькою у дитячому садочку – УП). Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка", - написала вона.

Тут варто нагадати, що співачка Анастасія Приходько нині судиться з Порошенком через свою "участь" у його передвиборчому ролику.

А жінку генпрокурора з сумкою сфотографувала журналістка Анна Стешенко та виклала у Facebook.

У 2016-му році у декларації Луценко було лише дві сумки - від Dior та Chanel

Таке задовлення коштувало спочатку 3595 долларів, тобто майже 100 тисяч гривень. Звісно, якщо це не китайська підробка))

До слова, на форумі Петро Олексійович оголосив, що балотуватиметься на другий термін.

Також на цьому святі життя були актриса Ірма Вітовська, видавець Іван Малкович, екс-голова Правого сектора Дмитро Ярош, та багато інших відомих політичних та культурних діячів.

Вітовська на форумі вигуляла жовто-блакитне намисто

Ярош, як завжди, в одному кольорі

У Малковича непозбувна бентега на обличчі

Також на форумі, звісно ж, були всі діти та обидва онука президента.

Навіть онуків притягли почути, що дідусь на другий термін намилився

"Президентський" блогер Мирослав Олешко та позаштатний радник і спічрайтер Порошенка Олег Медведєв теж були, куди ж без них

Онучка Ліза не витримала та заснула. Фото Яна Доброносова з Facebook

Одним із тих, хто взяв слово після президента, був письменник і художник Лесь Подерв'янський.

"Пане президенте, шановна громадо. Я коротко скажу. Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Вона може з’явитися на наших теренах. Щоб вона не з’явилась... Принаймні, щоб у неї було менше шансів, я сьогодні тут. У мене є дочка Настя і онук Тимур. Хао, я все сказав. Слава Україні!

Подерв'янський натякнув, що без Порошенка настане "писець". Фото Віталія Червоненка

Фото з соцмереж, кореспондентів "УП", з сайту президента

