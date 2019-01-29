Форум Порошенка: діти, онуки, помаранчева Alyona Alyona та Луценко з сумкою за 100 тисяч

Розмаїття осіб, присутніх на форумі президента Петра Порошенка 29-го січня, вражало.

Від реперки Alyona Alyona у помаранчевому світшоті до депутатка Ірини Луценко з сумкою від Valentino за 3 тисячі 595 доларів.

Фото Альони у Twitter виклав журналіст Сергій Андрушко.

Реперку у кольорі Ющенка важко було не помітити на форумі Порошенка

А жінку генпрокурора з сумкою сфотографувала журналістка Анна Стешенко у Facebook.

У 2016-му році у декларації Луценко було лише дві сумки - від Dior та Chanel

Таке задовлення коштувало спочатку 3595 долларів, тобто майже 100 тисяч гривень. Звісно, якщо це не китайська підробка))

До слова, на форумі Петро Олексійович оголосив, що балотуватиметься на другий термін.

Також на цьому святі життя були актриса Ірма Вітовська, видавець Іван Малкович, екс-голова Правого сектора Дмитро Ярош, та багато інших відомих політичних та культурних діячів.

А письменник Лесь Подерв'янський навіть виступив з трибуни, сказавши, що у нього є дочка Настя і онук Тимур, тому він там.

Вітовська на форумі вигуляла жовто-блакитне намисто

Ярош, як завжди, в одному кольорі

У Малковича непозбувна бентега на обличчі

Також на форумі, звісно ж, були всі діти та обидва онука президента.

Навіть онуків притягли почути, що дідусь на другий термін намилився

"Президентський" блогер Мирослав Олешко та позаштатний радник і спічрайтер Порошенка Олег Медведєв теж були, куди ж без них

Онучка Ліза не витримала та заснула. Фото Яна Доброносова з Facebook

Фото з соцмереж, кореспондентів "УП", з сайту президента

