Бренд
Версія для друку

Форум Порошенка: діти, онуки, помаранчева Alyona Alyona та Луценко з сумкою за 100 тисяч
29.01.2019, 15:15
Tablo ID

Розмаїття осіб, присутніх на форумі президента Петра Порошенка 29-го січня, вражало.

Від реперки Alyona Alyona у помаранчевому світшоті до депутатка Ірини Луценко з сумкою від Valentino за 3 тисячі 595 доларів.

Фото Альони у Twitter виклав журналіст Сергій Андрушко.

 Реперку у кольорі Ющенка важко було не помітити на форумі Порошенка

А жінку генпрокурора з сумкою сфотографувала журналістка Анна Стешенко у Facebook.

 У 2016-му році у декларації Луценко було лише дві сумки - від Dior та Chanel
 Таке задовлення коштувало спочатку 3595 долларів, тобто майже 100 тисяч гривень. Звісно, якщо це не китайська підробка))

До слова, на форумі Петро Олексійович оголосив, що балотуватиметься на другий термін.

Також на цьому святі життя були актриса Ірма Вітовська, видавець Іван Малкович, екс-голова Правого сектора Дмитро Ярош, та багато інших відомих політичних та культурних діячів.

А письменник Лесь Подерв'янський навіть виступив з трибуни, сказавши, що у нього є дочка Настя і онук Тимур, тому він там.

 Вітовська на форумі вигуляла жовто-блакитне намисто
 Ярош, як завжди, в одному кольорі
 У Малковича непозбувна бентега на обличчі

Також на форумі, звісно ж, були всі діти та обидва онука президента.

 Навіть онуків притягли почути, що дідусь на другий термін намилився
 
"Президентський" блогер Мирослав Олешко та позаштатний радник і спічрайтер Порошенка Олег Медведєв теж були, куди ж без них
 Онучка Ліза не витримала та заснула. Фото Яна Доброносова з Facebook

Фото з соцмереж, кореспондентів "УП", з сайту президента


Новини

Коли танцюють дві Ніни: 71-річна Матвієнко показалася у милому ВІДЕО з онучкою

"Дайте спокій": 50-річна Селін Діон відповіла на закиди щодо молодого кавалера

Джанабаєва показала свій голий живіт та ранковий спорт. ФОТО

Відомий блогер у кліпі-грі наробив селфі з Монатіком, Поляковою та Коломойським

Зістарили на 8 років: як зірка "Фаворитки" з Вікіпедією сварилася

Відеоблогер-андрогін представить Францію на цьогорічному "Євробаченні"

Шокуючий фільм про "педофіла" Джексона його представники назвали посмертним убивством

53-річна зірка "Гардемаринів" засвітила струнку фігурку в купальнику. ФОТО

Як Анджеліна Джолі з дітьми собачою їжею торгувала. ФОТО

Backstreet Boys прокудкудакали свій хіт "Everybody". ВІДЕО

Емі Шумер показала свої вагітні форми у купальнику. ФОТО

Засновник Amazon зібрався з'їжджатися з кралею, якій слав свої голі фото - ЗМІ




 
 
Головна  |  Скандал  |  Фокус  |  Лаунж  |  Бренд  |  Персона  |  Hot zone
Архів  |  Реклама на сайті  |  RSS  |  Зворотний зв'язок
©2005 — 2019, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту
посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим.
Матеріали позначені PROMOTED або ІМІДЖ ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами
Дизайн — студія  Pula
 