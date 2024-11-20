Техніка "Рішельє" та ошатний комір: перша леді у Словенії вигуляла ажурну вишиванку

Перша леді Олена Зеленська під час свого офіційного візиту до столиці Словенії Любляни одягнула нову ошатну вишиванку.

В ажурній сорочці від українського бренду EMBR дружина президента України відвідала суботню школу для дітей під назвою "Рукавичка".

Білу мереживну вишиванку з коміром, виконану у техніці "Рішельє" (ажурна вишивка, при якій основні елементи візерунка обшиваються гладдю (вручну або на швейній машинці), а проміжки між ними вирізаються, створюючи мереживо - ред.) Зеленська доповнила чорними брюками палацо.

Це не перша вишиванка Зеленської у подібному стилі Фото пресслужби з соцмереж

Реклама:

Дизайнерка бренду розказала, що на створення вишиванки з колекції під назвою "Спогади" її надихнули святкові родинні фотографії українців (відомих та невідомих) початку ХХ сторіччя.

Техніка вишивки називається "Рішельє"

"Уважно роздивляючись образи на портретах, ми зібрали сучасну версію українських святкових речей. Це колекція про нашу історію та культуру, про родинні цінності, про традиції та, звичайно, моду", — зазначила дизайнерка.

Найкраще рішення для закордонних поїздок - вишиванка

Нагадаємо, у гардеробі першої леді багато різноманітних вишиванок: з перфораціями, з пишними рукавами, чорно-біла тощо.