"За бабусин календар, килим на стіні, за "є" та "ї"": щемливе відео від актора Яновича до Дня Незалежності України
Актор та ведучий Женя Янович поділився зворушливим відео до Дня Незалежності України, на якому назвав причини любити нашу державу.
Роликом він поділився у своєму Instagram.
Женя у 33-тій День Незалежності назвав 33 причини, за які любить Україну.
Серед них: бабусин календар, килим на стіні, літери "є" та "ї", борщ, голубці та піца, яку в Україні "готують краще, ніж в Неаполі", а також село, українські спортсмени, найкращий у світі дубляж та "срачі" на Нацвідборі та єдність на Євробаченні й меми.
"З днем народження, Україно", - завершив відео Янович.
Нагадаємо, до Дня Незалежності України Ольга Цибульська з іншими зірками продекламували культову гумореску, а родина Мірошниченків заспівала гімн у вишиванках.
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