"За бабусин календар, килим на стіні, за "є" та "ї"": щемливе відео від актора Яновича до Дня Незалежності України

Юлія Леськова 24 серпня, 14:46
Женя Янович позує для фото
Фото з Instagram Жені Яновича

Актор та ведучий Женя Янович поділився зворушливим відео до Дня Незалежності України, на якому назвав причини любити нашу державу.

Роликом він поділився у своєму Instagram.

Женя у 33-тій День Незалежності назвав 33 причини, за які любить Україну.


Серед них: бабусин календар, килим на стіні, літери "є" та "ї", борщ, голубці та піца, яку в Україні "готують краще, ніж в Неаполі", а також село, українські спортсмени, найкращий у світі дубляж та "срачі" на Нацвідборі та єдність на Євробаченні й меми.

"З днем народження, Україно", - завершив відео Янович.

Женя Янович на відео до Дня Незалежності

Відео почали активно поширювати у соцмережах

Янович показав відео до Дня Незалежності

Женя пригадав дрібниці, які дуже важливі українцям

Він згадав волонтерів та військових

Він згадав волонтерів та військових

Женя Янович показав щемливе відео
Скріншот з Instagram Жені Яновича

Нагадаємо, до Дня Незалежності України Ольга Цибульська з іншими зірками продекламували культову гумореску, а родина Мірошниченків заспівала гімн у вишиванках.

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