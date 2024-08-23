СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
23 серпня 2024
“Не дай вам боже жити в епоху змін” – сенс давнього китайського прислів’я, яке приписують Конфуцію, зрозумілий сучасним українцям, як нікому іншому.
Але якими б складними не були часи, твердість духу, віра у власні сили дозволяють Україні не тільки відчувати історичність моменту, а й буквально творити історію.
До 24 серпня ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті M-Life пропонує згадати українські перемоги 33 року Незалежності, про які обов’язково пам’ятатимуть у майбутньому.
01
Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!
02
Щоб правда перемогла
03
Сміливо, блискуче, красиво

“Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!”

Зазвичай у людини є дві фізіологічні реакції на небезпеку – бий або тікай. Проте надзвичайному Олександру Усику доступна лише перша з цих опцій. Завдяки перемозі над британцем Тайсоном Ф’юрі він став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з чотирма поясами.
“Батьку, ти чуєш мене? – були першими після бою слова Усика впереміш із сльозами. – Ми це зробили!”.
Фото: Getty images
Легкоатлетка Ярослава Магучіх виявилася не такою сентиментальною, як Усик – після взяття висоти у 2 метри 10 сантиметрів у Діамантовій Лізі в Парижі вона лише нестримно сміялася. Емоції Магучіх можна зрозуміти – українка побила світовий рекорд стрибків у висоту, який тримався непристойно довгих 37 (!) років.
Своє прізвище Магучіх підтвердила через декілька тижнів після цього рекорду, і знов-таки в Парижі, де здобула “золото” Олімпіади.
Фото: Getty images
Як завжди, була блискучою Ольга Харлан, яка забезпечила перемогу нашим фехтувальницям у командному турнірі Олімпіади.
Фото: Getty images

“Щоб правда перемогла”

Про звитяги українського війська в майбутньому знімуть чимало фільмів, що отримають “Оскара”. Проте перший в історії “Оскар” наша країна здобула весною цього року. Це стало можливим завдяки мужності режисера Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василіси Степаненко.
Трійка українців з камерами в руках провели неймовірно важкі дні у оточеному портовому місті на Азовському узбережжі у лютому-березні 2022 року. Фільмування реальності лягло в основу фільма “20 днів в Маріуполі”, що його визнали найкращою повнометражною документальною роботою.
“Я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б ніколи не знімав цього фільму, – заявив Мстислав Чернов на церемонії вручення “Оскар”. – Я не можу змінити історію, не можу змінити минуле. Але ми всі можемо зробити так, щоб правда перемогла”.
Фото: Getty images
Правду Україна захистила восени 2023-го, коли повернула легендарне скіфське золото. Епопея з поверненням історичних скарбів тривала майже десять років. На момент анексії Росією Криму колекція артефактів (переважно з музеїв півострова) перебувала в Нідерландах.
Москва намагалася забрати скіфське золото собі, але результатом багаторічних судів Україна все ж таки отримала назад частину своєї давньої історії: 565 предметів, серед яких скіфський шолом, якому 1700 років.
Фото: Getty images

“Сміливо, блискуче, красиво”

За два тижні до 33 дня народження України один з американських сенаторів прокоментував під час візиту в Київ останні події:
“Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад”.
Чим би не закінчився рейд українського війська в Курську область, але вперше за 400 років (від походу гетьмана Сагайдачного на Москву) ЗСУ успішно б’є ворога на його ж території.
Попри надскладний рік на фронті захисники та захисниці продовжують писати доблесні сторінки історії. Як української, так і світової.
Вперше країна, що по суті втратила власний флот, звела нанівець присутність в Чорному морі ворога, який називав себе “великою морською державою”.
Те, як наші надводні дрони розправилися з ворожими суднами, міняє характер морських баталій і обов’язково увійде у військові підручники майбутнього.
На безекіпажні мобільні катери наші інженери почали навіть встановлювати реактивні системи залпового вогню, що здатні вести вогонь по повітряних цілях.
Фото: Getty images
Не маючи чисельної переваги перед противником, Україна доводить “дронизацію” свого війська до неймовірних висот.
Коптери починають обладнувати штучним інтелектом. ЗСУ вже навчились за допомогою FPV збивати безпілотні розвідники і навіть гелікоптери.
Не маючи чисельної переваги перед противником, Україна доводить “дронизацію” свого війська до неймовірних висот.
Виробництво власних безпілотників, що вражають цілі на відстані більше тисячі кілометрів, зростає прямопропорційно знищеним нафтовим терміналам та переробним заводом на території РФ.
Фото: Getty images
Наприкінці минулого року український снайпер СБУ В’ячеслав Ковальский встановив ще один світовий рекорд, про який першими написали західні ЗМІ.
Спецпризначенець влучив у ціль з відстані 3 кілометри 800 метрів, побивши рекорд у 3 кілометри 535 метрів, який встановив військовий з Канади в Іраку у 2017 році. Причому Ковальский зробив легендарний постріл із гвинтівки, розробленій українською компанією.
Фото надане пресслужбою СБУ
На 33 рік Незалежності Україна довела: якими б не були складними обставини, завжди знайдеться місце для самовдосконалення, великих досягнень і надії. Літаки F-16 з українськими пілотами, які вже працюють в нашому небі – тому підтвердження. Вони не змінять життя країни тут і зараз, але завдяки ним майбутнє виглядає оптимістичним. 
ТаблоID з мужнім брендом “Козацька Рада” дякує захисникам і захисницям за те, що подарували Україні ще один рік її незалежності.
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Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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