Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Зазвичай у людини є дві фізіологічні реакції на небезпеку – бий або тікай. Проте надзвичайному Олександру Усику доступна лише перша з цих опцій. Завдяки перемозі над британцем Тайсоном Ф’юрі він став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з чотирма поясами.

Москва намагалася забрати скіфське золото собі, але результатом багаторічних судів Україна все ж таки отримала назад частину своєї давньої історії: 565 предметів, серед яких скіфський шолом, якому 1700 років.

“Я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б ніколи не знімав цього фільму, – заявив Мстислав Чернов на церемонії вручення “Оскар”. – Я не можу змінити історію, не можу змінити минуле. Але ми всі можемо зробити так, щоб правда перемогла”.

Трійка українців з камерами в руках провели неймовірно важкі дні у оточеному портовому місті на Азовському узбережжі у лютому-березні 2022 року. Фільмування реальності лягло в основу фільма “20 днів в Маріуполі”, що його визнали найкращою повнометражною документальною роботою.

“Сміливо, блискуче, красиво”

За два тижні до 33 дня народження України один з американських сенаторів прокоментував під час візиту в Київ останні події:

“Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад”.

Чим би не закінчився рейд українського війська в Курську область, але вперше за 400 років (від походу гетьмана Сагайдачного на Москву) ЗСУ успішно б’є ворога на його ж території.

Попри надскладний рік на фронті захисники та захисниці продовжують писати доблесні сторінки історії. Як української, так і світової.

Вперше країна, що по суті втратила власний флот, звела нанівець присутність в Чорному морі ворога, який називав себе “великою морською державою”.

Те, як наші надводні дрони розправилися з ворожими суднами, міняє характер морських баталій і обов’язково увійде у військові підручники майбутнього.

На безекіпажні мобільні катери наші інженери почали навіть встановлювати реактивні системи залпового вогню, що здатні вести вогонь по повітряних цілях.

Фото: Getty images

Не маючи чисельної переваги перед противником, Україна доводить “дронизацію” свого війська до неймовірних висот.

Коптери починають обладнувати штучним інтелектом. ЗСУ вже навчились за допомогою FPV збивати безпілотні розвідники і навіть гелікоптери

Не маючи чисельної переваги перед противником, Україна доводить “дронизацію” свого війська до неймовірних висот.

Виробництво власних безпілотників, що вражають цілі на відстані більше тисячі кілометрів, зростає прямопропорційно знищеним нафтовим терміналам та переробним заводом на території РФ.

Фото: Getty images

Спецпризначенець влучив у ціль з відстані 3 кілометри 800 метрів, побивши рекорд у 3 кілометри 535 метрів, який встановив військовий з Канади в Іраку у 2017 році. Причому Ковальский зробив легендарний постріл із гвинтівки, розробленій українською компанією.

Фото надане пресслужбою СБУ

На 33 рік Незалежності Україна довела: якими б не були складними обставини, завжди знайдеться місце для самовдосконалення, великих досягнень і надії. Літаки F-16 з українськими пілотами, які вже працюють в нашому небі – тому підтвердження. Вони не змінять життя країни тут і зараз, але завдяки ним майбутнє виглядає оптимістичним.

ТаблоID з мужнім брендом “Козацька Рада” дякує захисникам і захисницям за те, що подарували Україні ще один рік її незалежності.