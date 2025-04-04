Кейт Хадсон у білому купальнику підставила сонцю ласі форми та заселфилася з незвичного ракурсу
Американська акторка Кейт Хадсон уже відкрила сезони весняної засмаги. У Instagram 45-річна зірка поділилася своїм селфі у купальнику, зробленим під час релаксу на осонні.
У підписі Кейт відзначила, що весна і вид на бокову частину грудей - це речі, які вона схвалює.
До речі, в коментарях до Кейт озвався її брат, актор Олівер Хадсон.
"Пригальмуй, Хадсон! Тут діти. Знову непристойно", - підколов він сестру.
Як відомо, Кейт та Олівер - діти акторки Голді Хоун від її другого шлюбу, з музикантом Біллом Хадсоном. Але їх змалечку виховував чинний супутник життя мами, актор Курт Рассел.
Нагадаємо, в Кейт Хадсон троє дітей: сини Райдер і Бінгем та донька Роні.
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