Кейт Хадсон у трусиках і жакеті на голе тіло поміркувала про секс після 40. Фото

Кінозірка посвітила фігуркою у новому фотосеті Усі фото emmanmontalvan

Американська актриса Кейт Хадсон, яка нещодавно показала, як розважається з дітьми й чоловіком, потрапила на лютневу обкладинку журналу Bustle.

Для фотосесії стилісти підготували чимало цікавих образів. Перед камерою 45-річна зірка постала в червоних колготках Versace, поверх яких вдягнула сірі трусики та короткий топ в тон. Лук завершили підбори Jimmy Choo.

Далі Кейт позувала в куценьких блакитних шортах і білому жакеті Chanel на голе тіло. Також акторка вдягнула червоний пухнастий светр і боксери.

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Не секрет, що акторка має треноване тіло, яке частенько демонструє фанам

Кейт не боїться розбурхати уяву підписників

Крім того, у рамках інтерв'ю, зірка заговорила про своє інтимне життя.

"Чесно кажучи, найкраще в сексі, коли тобі за 40 — це свобода. Секс не повинен бути красивим. Коли ти стаєш старшим, ти отримуєш від цього більше задоволення", — зізналась вона.

Хадсон ефектно попозувала в білизні та піджаку

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Зазначимо, Кейт багато тренується, а після третіх пологів у 2018 худла разом з підписниками, показуючи результати

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Нагадаємо, Хадсон не вперше з'являється на обкладинці глянцю. Також акторка багато займається спортом, чим ділиться з фанатами. Якось вона показувала своє тренування з жердиною.

Як відомо, Кейт є мамою трьох дітей. 21-річний син Райдер Робінсон з'явився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном. Торік зірка разом із хлопцем позувала на модному заході Resort 2025 у Венеції.

13-річний Бінгем народився у її стосунках з британським музикантом Меттом Белламі. А омріяна донька Роні Роуз з'явилась на світ у 2018. Зараз їй 6 років, а батьком дівчинки є бойфренд Кейт, музикант Денні Фуджикава.