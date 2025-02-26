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Кейт Хадсон у трусиках і жакеті на голе тіло поміркувала про секс після 40. Фото

Карина Тімкова - 26 лютого, 11:30
Кейт Хадсон знялась у великій розстебнутій сорочці

Кінозірка посвітила фігуркою у новому фотосеті

Усі фото emmanmontalvan

Американська актриса Кейт Хадсон, яка нещодавно показала, як розважається з дітьми й чоловіком, потрапила на лютневу обкладинку журналу Bustle.

Для фотосесії стилісти підготували чимало цікавих образів. Перед камерою 45-річна зірка постала в червоних колготках Versace, поверх яких вдягнула сірі трусики та короткий топ в тон. Лук завершили підбори Jimmy Choo.

Далі Кейт позувала в куценьких блакитних шортах і білому жакеті Chanel на голе тіло. Також акторка вдягнула червоний пухнастий светр і боксери.


Кейт Хадсон здивувала стильними образами у новій фотосесії

Знаменитість попритулялася до стіни, даючи розгледіти свої підтягнуті ноги

Кейт Хадсон посвітила оголеним животом та ногами

Носити верхній одяг на голе тіло стало трендом у Голлівуді

Кейт Хадсон знялась у зухвалих луках

Акторка посвітила голою спиною

Кейт Хадсон попозувала з голими ногами

Для інших кадрів багатодітна мама вдягнула синю сорочку оверсайз і весело покрутилась перед камерою

Кейт Хадсон у сексі луці знялась для глянцю

Не секрет, що акторка має треноване тіло, яке частенько демонструє фанам

Кейт Хадсон попозувала в пікантних позах

Кейт не боїться розбурхати уяву підписників

Крім того, у рамках інтерв'ю, зірка заговорила про своє інтимне життя.

"Чесно кажучи, найкраще в сексі, коли тобі за 40 — це свобода. Секс не повинен бути красивим. Коли ти стаєш старшим, ти отримуєш від цього більше задоволення", — зізналась вона.

Кейт Хадсон сфотографувалась в піджаку на голе тіло
Хадсон ефектно попозувала в білизні та піджаку
Кейт Хадсон у колготах і трусах полежала на дивані

Актриса полюбляє гарячі зйомки, особливо з червоними образами

Кейт Хадсон у футболці з голими ногами посиділа на ліжку

Зазначимо, Кейт багато тренується, а після третіх пологів у 2018 худла разом з підписниками, показуючи результати

Кейт Хадсон посвітила ногами і пласким животом

Зірка мрійливо посиділа на підлозі з оголеним животом

Нагадаємо, Хадсон не вперше з'являється на обкладинці глянцю. Також акторка багато займається спортом, чим ділиться з фанатами. Якось вона показувала своє тренування з жердиною.

Кейт Хадсон вдягнула червоний светр для нових фото

Як відомо, Кейт є мамою трьох дітей. 21-річний син Райдер Робінсон з'явився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном. Торік зірка разом із хлопцем позувала на модному заході Resort 2025 у Венеції.

13-річний Бінгем народився у її стосунках з британським музикантом Меттом Белламі. А омріяна донька Роні Роуз з'явилась на світ у 2018. Зараз їй 6 років, а батьком дівчинки є бойфренд Кейт, музикант Денні Фуджикава.

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