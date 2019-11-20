Маркл зібралася довести в суді, що в неї нема мідної ванни

Подейкують, королева Єлизавета дуже не в захваті від судової війни проти ЗМІ, яку розпочали нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл. Але подружжя серйозно налаштоване спростувати всю неправду, що про них колись писали.

Зокрема Маркл доведе, що не встановлювала в Фрогмор-котеджі дорогої сантехніки.

Про це з судових документів, наданих стороною відповідача, дізналося видання People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Окт 2019 в 3:31 PDT

Якщо справді рацію має Меган, а не видання Daily Mail та Mail on Sunday, у нинішній оселі герцога та герцогині немає мідної ванни вартістю в 6 із половиною тисяч доларів. І на шумоізоляцію 650 тисяч пара теж не витрачала, так само, як і на студію для занять йогою, оранжерею та гостьове крило для проживання тещі принца, Дорії Регланд.

Як наполягає Маркл, ЗМІ навмисно намагалися виставити її "з негативного боку".

Іще одна річ, яку через суд прагне спростувати герцогиня, це те, що вона буцімто не запросила свою маму на вечірку на честь майбутньої дитини, що відбулася навесні в Нью-Йорку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 21 Сен 2019 в 7:48 PDT

"Матір позивачки, звісно ж, була запрошена, і позивачка пропонувала їй купити авіаквитки. Проте мати не змогла бути там присутня через свою роботу", - заявляють адвокати Меган.

Що ж до самої вечірки, яку вищезгадані видання оцінили в 300 тисяч доларів (якщо не більше), то вона насправді обійшлася в "невелику частину від цієї суми" та була організована однією з найкращих подруг герцогині з університету. Було запрошено 15 гостей, найближчих друзів Меган.

Окрім цього, Маркл звинувачує жовті видання в тім, що вони надрукували фрагменти з її листа до батька, Томаса, підібравши їх таким чином, щоби хибно зобразити їхні відносини. Насправді ж герцогиня дуже турбується про свого татуся, непокоїться про його здоров'я та про те, як його експлуатують таблоїди.

Нагадаємо, Томаса Маркла не було на весіллі доньки. До вівтаря Меган довелося вести принцу Чарльзу. Зате батько герцогині завзято роздає інтерв'ю про неї, висловлює своє "фе" на адресу королівських родичів та не гребує брати за це гроші.

Як відомо, принц Гаррі теж подав до суду на журналістів. Він стверджує, що його дружину цькують, так само, як колись леді Ді.