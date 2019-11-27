Народжуватиме в Америці: Меган Маркл та принц Гаррі готуються оголосити про другу вагітність?

Подейкують, британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили не баритися з появою в їхній сім'ї другої дитини. Але цього разу 38-річна герцогиня вже народжуватиме в США.

Під час першої вагітності, яка минула в Британії, Меган потерпала від самотності, і більше такого не хоче.

Імовірно, пара вже чекає на малюка і оголосить про це десь у лютому. Принаймні, на це ставлять букмекери.

А поки що ж герцог та герцогиня Сассекські поділилися в Instagram архівними фото з нагоди 2-ої річниці своїх заручин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 27 Ноя 2019 в 7:26 PST

"Меган уже сказала своїм друзям, що коли настане час народжувати другу дитину - їй хотілося би зробити це в Лос-Анджелесі, де народилася і виросла вона сама. Вона сказала, що будучи вагітною в Об'єднаному Королівстві, без рідних та друзів, вона почувалася неймовірно самотньо та некомфортно", - зазначило джерело The Daily Mail.

"Тож другого разу вона прагне все змінити й дуже хотіла би піти проти традиції заради того, щоби бути щасливою - хоча це декого може й зачепити", - додав інформатор.

До слова, кілька тижнів тому сам Гаррі дав привід для чуток про те, що вони з Меган планують народити братика чи сестричку 6-місячному Арчі. Як пише Harper's Bazaar, під час зустрічі з родинами військовослужбовців принц із цікавістю розпитував, як воно, вправлятися з двома дітками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Май 2019 в 6:34 PDT

Нагадаємо, свого часу принц Гаррі запевнив, що на двох нащадках вони з дружиною планують зупинитися.

Щоправда, подейкували, королева Єлизавета, коли давала згоду на цей шлюб, висунула вимогу: щонайменше троє правнуків. Меган Маркл навіть довелося погодитися на процедуру заморожування яйцеклітин.