"НеАнгел" Слава пояснила поцілунок в губи з ексчоловіком
Кілька днів тому колишнє подружжя Слава та Едгар Камінські святкували дні народження своїх дітей, і до мережі потрапило фото їхнього поцілунку в губи.
Цей промовистий кадр викликав жваве обговорення у мережі.
Слава вирішила покласти край чуткам про відновлення стосунків з Едгаром і прокоментувала поцілунок в Instagram.
"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так почуття, можливо, є! Але у кожного своє життя! тЕчЕКа", - написала Камінська.
Як відомо, ініціатором розлучення був саме Едгар Камінський. А Слава нещодавно жалілася на психологічне насильство з боку колишнього.
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