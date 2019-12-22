Прабабин кулінар: як 6-річний принц Джордж різдвяного пудинга готував

Представники чотирьох поколінь королівської родини Великої Британії покуховарили разом для благодійної організації The Royal British Legion, яка помагає воякам та ветеранам збройних сил Британії і їхнім родинам.

Єлизавета ІІ, принц Чарльз, принц Вільям і принц Джордж почаклували над особливим різдвяним пудингом.

Усього таких пудингів спечено (або, радше, зварено, адже готують їх на водяній бані чи в скороварці) 99, що символізує 99-річчя організації. Тісто, замішане королівськими руками, приєднали до решти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Дек 2019 в 2:09 PST

Нагадаємо, Різдво королівська родина святкуватиме в Cандрінгемській резиденції, де гратиме в настолки та обмінюватиметься химерними подарунками.

Можливо, не буде з усіма принца Філіпа. 98-річного чоловіка королеви днями поклали до лікарні в Лондоні, пише The Guardian. Ідеться про якесь обстеження в зв'язку з хронічним захворюванням.

Тим часом стало відомо, де проводять свята принц Гаррі та Меган Маркл, які цього року вирішили відокремитися від королівської родини. Разом із маленьким сином Арчі вони гайнули до Канади, пишуть Fox News.

До слова, принц Гаррі хоча й не брав участі в різних передсвяткових заходах, як це робили його брат та невістка, записав особливе відеозвернення для дітей британських вояків, які втратили своїх батьків. Ними опікується організація Scotty’s Little Soldiers.

У образі Санта-Клауса Гаррі привітав малечу.

"Так, втрачати когось із батьків - це неймовірно тяжко, але знайте, що кожен із вас, допомагаючи іншим, матиме прекрасне майбутнє перед собою, а ще у вас буде фантастичне Різдво", - пообіцяв принц.

Нагадаємо, нещодавно Гаррі порівняв свою дружину Меган із покійною принцесою Діаною. Принц вважає, що вона так само є жертвою цькування з боку преси, і це може призвести до нової трагедії.

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