"Заберіть нас звідси": Костромічова застрягла в Німеччині та попросила допомоги у Зеленського

Топ-модель і телезірка Алла Костромічова опинилася в скрутній ситуації, з якої боїться не вибратися без особистого втручання президента Володимира Зеленського.

Красуня не встигла повернутися до України до 17-го березня, тобто до закриття авіасполучення в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Відчайдушне відеозвернення, в якому вона затегала гаранта, Алла зробила з Мюнхена та розмістила в Insta-сторі.

Зі слів жінки, вона летіла з Нью-Йорка зі с пересадкою в Німеччині, але рейс із Мюнхена до Києва скасували. Тим часом у Німеччині через надзвичайний стан перестають працювати готелі.

Реклама:

Костромічова застрягла в Мюнхені

"Ми урочисто з валізами, з усім опиняємося просто тут на вулиці, і ніхто не думає нас ні визволяти, ні забирати...", - поділилася Алла.

"Я хочу попросити владу все-таки відправити за нами літак. Ми готові відсидіти два тижні спокійно вдома в карантині, нікуди не виходити на вулицю, але заберіть нас звідси!", - закликала модель.

Нагадаємо, в лютому українська модель Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з зачиненого на карантин китайського Уханя без свого песика. Тоді дівчині особисто зателефонував Зеленський та пообіцяв, що її там не залишать. Згодом Насті запропонували лишити собаку в посольстві та летіти самій. На це вона не пристала і досі перебуває в Китаї.

Фото з Instagram

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Піца, Мортал Комбат і хулахуп: евакуйована з Уханя модель показала карантинні будні