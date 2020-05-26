Молода наречена Павліка оголосила про перенесення їхнього весілля

У червні 54-річний співак Віктор Павлік мав зіграти своє четверте весілля та повести до вівтаря свою 28-річну кохану Катерину Репяхову. Якби то ж не пандемія коронавірусу та карантин.

На жаль, голуб'ятам довелося перенести щасливу подію.

Про це Катя повідомила в Instagram.

Нагадаємо, наречена обрала сукню від українського дизайнера і вже чимшвидше хоче її надягти. А коли Віктора Франковича не стане, вона планує знову вийти заміж.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружаться аж у серпні

Фото з Instagram Репяхової

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