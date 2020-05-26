Молода наречена Павліка оголосила про перенесення їхнього весілля
26 травня 2020, 14:39
У червні 54-річний співак Віктор Павлік мав зіграти своє четверте весілля та повести до вівтаря свою 26-річну кохану Катерину Репяхову. Якби то ж не пандемія коронавірусу та карантин.
На жаль, голуб'ятам довелося перенести щасливу подію.
Про це Катя повідомила в Instagram.
Нагадаємо, наречена обрала сукню від українського дизайнера і вже чимшвидше хоче її надягти. А коли Віктора Франковича не стане, вона планує знову вийти заміж.
Фото з Instagram Репяхової
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