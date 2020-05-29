Логунова в шкарпетках із оленями попрацювала над своїми формами. Фітнес-ВІДЕО

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча, перукарка та фітнес-блогерка Поліна Логунова поділилася вибуховим відео свого воркауту.

Його фішка - на ногах мають бути товсті шкарпетки, щоби ноги добре ковзали. Полінині - із оленями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 28 Май 2020 в 4:39 PDT

Нагадаємо, Логунова своєю місією вважає "фізично облагороджувати" жінок. А ще навчає етикету, наприклад, не говорити в пристойнму товаристві "сцяти хочеться".

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