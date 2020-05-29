Логунова в шкарпетках із оленями попрацювала над своїми формами. Фітнес-ВІДЕО
29 травня 2020, 16:26
Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча, перукарка та фітнес-блогерка Поліна Логунова поділилася вибуховим відео свого воркауту.
Його фішка - на ногах мають бути товсті шкарпетки, щоби ноги добре ковзали. Полінині - із оленями.
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Нагадаємо, Логунова своєю місією вважає "фізично облагороджувати" жінок. А ще навчає етикету, наприклад, не говорити в пристойнму товаристві "сцяти хочеться".
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