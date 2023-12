Королева сучасних технологій: як Єлизавета ІІ Zoom опановувала. ВІДЕО

Усім дідусям та бабусям, котрі вважають, що їм уже "запізно" вчитися чогось нового, варто брати приклад із королеви Єлизавети ІІ. Її Величність, яка у квітні відзначила свій 94-ий день народження, успішно опанувала Zoom.

Помагала їй розібратися донька, 69-річна принцеса Анна.

Цей кумедний момент, який увійшов до документальної стрічки про майбутню ювілярку, оприлюднили у Twitter.

