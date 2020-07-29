Королева сучасних технологій: як Єлизавета ІІ Zoom опановувала. ВІДЕО

Усім дідусям та бабусям, котрі вважають, що їм уже "запізно" вчитися чогось нового, варто брати приклад із королеви Єлизавети ІІ. Її Величність, яка у квітні відзначила свій 94-ий день народження, успішно опанувала Zoom.

Помагала їй розібратися донька, 69-річна принцеса Анна.

Цей кумедний момент, який увійшов до документальної стрічки про майбутню ювілярку, оприлюднили у Twitter.

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls 💻

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

🎥 A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm 👇 pic.twitter.com/duHzozH2x5 — Chris Ship (@chrisshipitv) July 28, 2020

"Бачиш усіх? У тебе на екрані має бути шестеро людей", - говорить Анна королеві.

"Так, але я все одно бачу лише чотирьох", - відказує Єлизавета.

"Насправді я тобі й не потрібна. Ти ж знаєш, як я виглядаю!", - жартує принцеса.

Зусилля Анни не були марними, її мама днями через Zoom "відвідала" Міністерство закордонних справ. Її Величність, зокрема, зацінила свій новий портрет, який прикрашає установу. Щоправда, як пише The Daily Mail, королева звернула увагу на те, що їй у чашці чомусь не намалювали чай.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Лип 2020 р. о 2:03 PDT

Нагадаємо, перебуваючи на самоізоляції в Віндзорському палаці, королева спілкувалася з прем'єром Борисом Джонсоном через олдскульний дротовий телефон.

Як відомо, з 17-го липня Єлизавета обережно стала виходити з карантину: вона побувала на весіллі онуки Беатріс та посвятила в лицарі 100-річного капітана Тома Мура.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Історія королівської зграї: палац показав архівні ФОТО Єлизавети ІІ та її собак

У хустині та зручних штанцях: 94-річна королева Єлизавета катається верхи на поні

Бабуся-спринтер: мережу зворушило архівне ВІДЕО, де Єлизавета ІІ женеться за малим Вільямом