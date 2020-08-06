"Добряче обісралися": принца Вільяма й Кейт розсмішила гостроязика бабця. ВІДЕО

Колись британський принц Вільям стане королем, а його дружина Кейт Міддлтон - королевою. А зате гравці в бінго з них - просто ніякі.

Це щиро повідомила герцогу й герцогині 87-річна Джоан Дрю-Сміт, мешканка закладу для літніх людей у Кардіффі. Зухвала старенька потрапила на перші шпальти ЗМІ.

Про це пише Metro.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 5 Сер 2020 р. о 12:32 PDT

5-го серпня Вільям та Кетрін відвідали Уельс, де, зокрема, побували й у Shire Hall Care Home, де живе Джоан. Принц та його дружина познайомилися з персоналом та мешканцями закладу ще у травні, але, через карантин, спілкувалися через відеочат.

"Привіт, Джоан, пам'ятаєте, ми з вами грали в бінго? Ви виграли. Ви ще сказали, що в нас не дуже виходить", - нагадав Вільям старенькій.

"Так, ви добряче обісралися", - не забарилася з відповіддю бабуся, від чого присутніх просто "порвало".

Звісно, гості на Джоан не образилися. Вільям зазначив, що було б добре, якби всі були такі ж чесні.

До слова, у масках герцог із герцогинею були лише у будинку для літніх, решту локацій відвідували з відкритими обличчями. На Кейт була сукня від улюбленого бренду Emilia Wickstead, яку вона вже вигулювала торік.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 5 Сер 2020 р. о 12:24 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 5 Сер 2020 р. о 7:53 PDT

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