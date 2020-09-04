Модний нокаут: Кличко вийшов на подіум українського Тижня моди

4 вересня 2020, 09:30

Боксер Володимир Кличко подався в моделі. 44-річний спортсмен вийшов на подіум UFW NO SEASON Season, продефілювавши у вбранні з колекції робочого одягу для комунальників Києва.

Вона є спільним проєктом муніципальної влади столиці та українських брендів, зокрема DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN та YADVIGA NETYKSHA.

 
Володимир Кличко взяв участь у UFW NO SEASON Season
 
Комунальника викликали?

 
Ну що, кияни, ви до такого готові?

Представляв оригінальну колаборацію мер Віталій Кличко, а підтримати тата і дядька завітав його старший син Єгор. Нагадаємо, той самий, що нещодавно зібрався в мери Києва.

 
Старший син Віталія Кличка теж прийшов побачити показ
 

Фото JetSetter.ua

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Романтична та сексі: дружина Кличка в Іспанії вигуляла біле декольтоване платтячко

2 метри: Кличко похвалився молодшим сином, вищим за його дядька

Кличко у трусах і шкарпетках показав свою холоднокровність


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів