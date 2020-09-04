Модний нокаут: Кличко вийшов на подіум українського Тижня моди
4 вересня 2020, 09:30
Боксер Володимир Кличко подався в моделі. 44-річний спортсмен вийшов на подіум UFW NO SEASON Season, продефілювавши у вбранні з колекції робочого одягу для комунальників Києва.
Вона є спільним проєктом муніципальної влади столиці та українських брендів, зокрема DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN та YADVIGA NETYKSHA.
Представляв оригінальну колаборацію мер Віталій Кличко, а підтримати тата і дядька завітав його старший син Єгор. Нагадаємо, той самий, що нещодавно зібрався в мери Києва.
Фото JetSetter.ua
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