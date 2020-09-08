Єфремову дали 8 років тюрми

Російського актора Михайла Єфремова, через якого у ДТП загинула людина, засудили до восьми років колонії.

Як пише "ТАСС", актора взяли під варту в залі суду.

Суд також позбавив актора водійського посвідчення на три роки і стягнув з нього 800 тисяч рублів на користь старшого сина загиблого.

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Єфремов зустрів призначення покарання без емоцій. Він простягнув руки конвою, який надів на них наручники.

Державне звинувачення просило для актора 11 років колонії. Але суд врахував визнання вини Єфремовим на стадії попереднього слідства та наявність дітей, позитивні характеристики особистості і заняття благодійністю.

Потерпілі та їхній захист заявили, що підтримають вердикт суду і оскаржувати його не збираються.

Нагадаємо, 8-го п'яний Єфремов став винуватцем аварії у Москві. Водій іншого авта отримав травми, несумісні з життям, та помер у лікарні.

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