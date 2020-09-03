Остапчук розповів, як знайомив 7-річну доньку з "хорошою подружкою" Христиною

Телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно заручився з нотаріускою Христиною Горняк, розказав, як знайомив свою обраницю з дітьми від попереднього шлюбу.

Відбувалося це поетапно і зайняло кілька місяців. Як саме, Остапчук розповів "КП в Украине", давши спільне інтерв'ю з нареченою.

"Спочатку ми пояснили, чому ми з мамою не разом. Це був, мабуть, найболючіший момент. У дитини ж світ складається з "тато, мама, дитина". Ми перед розставанням досить сильно сварилися з Оленою, і донька була свідком цього. Мабуть, це була основна причина, чому я вирішив, що час поставити крапку. Емілія це зрозуміла, оскільки бачила, наскільки неправильними ставали стосунки між мною та Оленою", - зазначив Остапчук.

"А потім уже при наступній розмові, коли ми з нею секретничали, я сказав, що в мене є хороша подружка, її звати Христина, ми живемо разом, і я її кохаю. Тож насправді "знайомство" Емілії з Христиною тривало місяці 2-3. Тому що ти не можеш просто прийти та все вивалити на дитину", - пояснив він.

На початку літа 7-річна Емілія та 2,5-річний Еван з'їздили з татом та майбутньою мачухою на пляж.

"Коли Емілія сіла до нас в машину, пару секунд "на хвилювальному" була, але потім усю дорогу ми спілкувалися, на пляжі косички плели, в туалет вона лише зі мною ходила, з Вовою ні. Класно провели час", - розповіла Христина.

Перше знайомство майбутньої мачухи з дітьми успішно пройшло на пляжі

На думку Остапчука, його можливою помилкою було те, що він "робив надто ідеальну картинку своєї сім'ї" у інтерв'ю та соцмережах. Тому через розлучення на нього полилося так багато хейту.

"Чого всі причепилися до Остапчука? В нас дуже багато пар у тому ж шоубізнесі, які розійшлися, розлучилися, залишили дружин із дітьми тощо. Ніхто про них не говорить. А Вова чомусь за них усіх поніс покарання", - обурилася Христина.

Жінка запевнила, що їй не образливо, коли її називають коханкою та розлучницею, мовляв, її оточення знає, як усе було насправді.

Дату свого весілля Остапчук та Горняк поки не призначили, адже хочуть, щоби на нього мали змогу прилетіти їхні родичі з інших країн. А ще парочка не виключаэ, що укладе шлюбний контракт, адже він "спрощує стосунки".

Нагадаємо, пропозицію руки та серця Вова зробив коханій у Стамбулі. На заручини Христина отримала аж дві обручки.

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