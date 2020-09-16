Сімейні портрети: Дімопулос показала доньку-іменинницю з татом і братами

Середа, 16 вересня 2020, 17:45

Колишня співачка Санта Дімопулос поділилася зворушливими світлинами зі святкування першого дня народження своєї донечки Софії. Із маленькою іменинницею знялися тато, бізнесмен Ігор Кучеренко, та старші братики, по батькові й по матері.

"Моя Софія - мій Всесвіт", - написала Санта.

 
Софушці 1 рік
 
Дівчинка - четвертий нащадок для багатодітного тата Ігоря
 
І друга дитина для Санти
 
 
Крайній праворуч - син Кучеренка від попереднього шлюбу
 
 
Ігор був присутній при народженні всіх своїх дітей
 
 
 

Як відомо, в Кучеренкa від попереднього шлюбує є двоє синів і донька. Сантиному синові Даніелю, якого вона народила від шоумена Андрія Джеджули, в жовтні виповниться 12.

Нагадаємо, Дімопулос хоче народити ще принаймні двох діток.

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