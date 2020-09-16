Сімейні портрети: Дімопулос показала доньку-іменинницю з татом і братами
16 вересня 2020, 17:45
Колишня співачка Санта Дімопулос поділилася зворушливими світлинами зі святкування першого дня народження своєї донечки Софії. Із маленькою іменинницею знялися тато, бізнесмен Ігор Кучеренко, та старші братики, по батькові й по матері.
"Моя Софія - мій Всесвіт", - написала Санта.
Як відомо, в Кучеренкa від попереднього шлюбує є двоє синів і донька. Сантиному синові Даніелю, якого вона народила від шоумена Андрія Джеджули, в жовтні виповниться 12.
Нагадаємо, Дімопулос хоче народити ще принаймні двох діток.
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