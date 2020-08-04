Меган Маркл 39: палац привітав дружину принца Гаррі архівними ФОТО
Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл 4-го серпня святкує свій 39-й день народження. І хоча ніхто із представників королівської сім'ї на сьогоднішньому святі точно тортом не ласуватиме, офіційні привітання все ж висловлено.
"Бажаємо герцогині Сассекській дуже щасливого дня народження!", - практично однакові побажання іменинниці розмістили в офіційних Instagram від імені королівської родини, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принца Чарльза.
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🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday! 📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018.
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Wishing a very happy birthday to The Duchess of Sussex today! 🎂🎈
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Нагадаємо, принц Гаррі та Меган рідню в соцмережах більше не вітають, і їхній Instagram не оновлюється з самого березня.
Як відомо, стосунки в Маркл із родичами чоловіка, м'яко кажучи, непрості. І "Мегзіт" теплоти цим стосункам аж ніяк не додав. Принц і його дружина ще понад 11 років виплачуватимуть королівській сім'ї багатомільйонний борг. Хоча, подейкують, королева Єлизавета все ж дала бунтівникам час на те, щоби передумати та попроситися назад.
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