Принц Гаррі та Меган Маркл зізріли на другу дитину - ЗМІ

Подейкують, британський принц Гаррі та Меган Маркл вирішили почати працювати над малюком номер два. Тепер, коли подружжя звило собі гніздечко в Санта-Барбарі, настав час подарувати братика чи сестричку 1-річному Арчі Гаррісону.

Про це джерело розказало US Magazine.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Жов 2019 р. о 2:18 PDT

"Тепер, коли їм комфортно в їхній новій оселі, та все інше в їхньому житті впорядковано і йде добре, Меган сказала Гаррі, що настав час для малюка. Вона готова знову стати мамою і з нетерпінням чекає, щоби розпочати процес!", - зазначив співрозмовник видання.

39-річній Меган подобається бути мамою, і її дуже тішить те, яким щасливим та цілісним став Гаррі після появи первістка.

"Меган упевнена, що, на практичному рівні, їм чудово вдасться впоратися з другим дитям, і що це принесе їм іще більше любові та радості. Вони з Гаррі в захваті від цієї наступної фази своєї сімейної подорожі", - додав інформатор.

До слова, принц із дружиною вперше після "Мегзіта" вдвох з'явилися на телебаченні. З нагоди виходу щорічного списку найвпливовіших людей планети "Time 100" Маркл закликала американців брати участь у голосуванні на президентських виборах у листопаді. Її ж чоловік говорив про неприпустимість риторики ненависті та дезинформації в мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ABC (@abcnetwork) 22 Вер 2020 р. о 7:50 PDT

Знімали на території нового маєтку подружжя, і в якийсь момент пару "завідеобомбив" їхній чорний лабрадор, пише Hello!.

Песик Гаррі та Меган теж захотів показатися телеглядачам

Нагадаємо, свого часу принц Гаррі говорив, що вони з дружиною планують обмежитися двома дітьми. Тоді як королева Єлизавета, подейкували, вимагала від онукової дружини щонайменше трьох спадкоємців і навіть зобов'язала її заморозити яйцеклітини.

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