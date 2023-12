Під різними парасолями: Дональд та Меланія Трампи вперше після виборів з'явилися на офіційному заході

Чинний американський президент Дональд Трамп та його дружина Меланія вперше після виборів з'явилися на людях. Це відбулося на церемонії покладення вінку на цвинтарі в Арлінгтоні в День ветеранів 11-го листопада.

Також у ній узяли участь віцепрезидент Майкл Пенс із дружиною та "перша донька", Іванка Трамп. До слова, вона єдина з Трампів була у масці.

Дональд до монументу крокував один, Меланію ж вів під руку військовий. Він же тримав над першою леді, вбраною у твідове пальто, парасольку.

.@SecondLady and I were honored to visit @ArlingtonNatl with President @realDonaldTrump and @FLOTUS today. We’ll never forget or fail to honor America’s Veterans and we’ll always remember the sacrifice of those who did not come home. On behalf of a Grateful Nation, Thank You! 🇺🇸 pic.twitter.com/kIMp5hfoEX