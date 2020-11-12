Під різними парасолями: Дональд та Меланія Трампи вперше після виборів з'явилися на офіційному заході

Четвер, 12 листопада 2020, 15:34

Чинний американський президент Дональд Трамп та його дружина Меланія вперше після виборів з'явилися на людях. Це відбулося на церемонії покладення вінку на цвинтарі в Арлінгтоні в День ветеранів 11-го листопада.

Також у ній узяли участь віцепрезидент Майкл Пенс із дружиною та "перша донька", Іванка Трамп. До слова, вона єдина з Трампів була у масці.

Дональд до монументу крокував один, Меланію ж вів під руку військовий. Він же тримав над першою леді, вбраною у твідове пальто, парасольку.

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Допис, поширений MELANIA TRUMP WORLD (@melaniatrumpworld) 11 Лис 2020 р. о 2:21 PST

До речі, як пише CNN із посиланням на власне джерело, дружина Трампа, який поки не бажає визнавати своєї поразки на виборах, іще не зв'язалася з дружиною Джо Байдена, Джилл.

Натомість чотири роки тому в цей день сама Меланія вже сиділа в гостях у Мішель Обами та пила чай, як це заведено перед "передачею господарства" в американських перших леді.

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Допис, поширений MELANIA TRUMP WORLD (@melaniatrumpworld) 11 Лис 2020 р. о 2:27 PST

Між іншим, схожа традиція є й і у дітей президентів. Днями Дженна Буш поділилася в Instagram милими світлинами 12-річної давнини: на ній вони з мамою та сестрою проводять екскурсію Малії та Саші Обамам.

Зі слів доньки експрезидента, вони тоді розкрили дівчатам "усі секрети Білого дому, які самі любили дітьми": найкращі місця для гри в хованки, пандус для катання на попах тощо.

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Допис, поширений Jenna Bush Hager (@jennabhager) 10 Лис 2020 р. о 5:52 PST

Нагадаємо, подейкують, щойно Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів, його дружина з ним розлучиться. Адже вона чекала цього довгих чотири роки.

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