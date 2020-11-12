Під різними парасолями: Дональд та Меланія Трампи вперше після виборів з'явилися на офіційному заході
Чинний американський президент Дональд Трамп та його дружина Меланія вперше після виборів з'явилися на людях. Це відбулося на церемонії покладення вінку на цвинтарі в Арлінгтоні в День ветеранів 11-го листопада.
Також у ній узяли участь віцепрезидент Майкл Пенс із дружиною та "перша донька", Іванка Трамп. До слова, вона єдина з Трампів була у масці.
Дональд до монументу крокував один, Меланію ж вів під руку військовий. Він же тримав над першою леді, вбраною у твідове пальто, парасольку.
.@SecondLady and I were honored to visit @ArlingtonNatl with President @realDonaldTrump and @FLOTUS today. We’ll never forget or fail to honor America’s Veterans and we’ll always remember the sacrifice of those who did not come home. On behalf of a Grateful Nation, Thank You! 🇺🇸 pic.twitter.com/kIMp5hfoEX— Mike Pence (@Mike_Pence) November 11, 2020
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До речі, як пише CNN із посиланням на власне джерело, дружина Трампа, який поки не бажає визнавати своєї поразки на виборах, іще не зв'язалася з дружиною Джо Байдена, Джилл.
Натомість чотири роки тому в цей день сама Меланія вже сиділа в гостях у Мішель Обами та пила чай, як це заведено перед "передачею господарства" в американських перших леді.
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Між іншим, схожа традиція є й і у дітей президентів. Днями Дженна Буш поділилася в Instagram милими світлинами 12-річної давнини: на ній вони з мамою та сестрою проводять екскурсію Малії та Саші Обамам.
Зі слів доньки експрезидента, вони тоді розкрили дівчатам "усі секрети Білого дому, які самі любили дітьми": найкращі місця для гри в хованки, пандус для катання на попах тощо.
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Нагадаємо, подейкують, щойно Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів, його дружина з ним розлучиться. Адже вона чекала цього довгих чотири роки.
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