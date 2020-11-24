Її останнє Різдво в Білому домі: Меланія Трамп у Balenciaga зустріла ялинку

Перша леді США Меланія Трамп, яка вже в січні 2021-го поступиться місцем Джилл Байден, готується наостанок "відпрацювати" Різдво у Білому домі.

Дружина президента, чий святковий декор нещадно критикували в минулі роки, урочисто зустріла ялинку, котра прибула за адресою Пенсильванія-авеню, 1600 із Західної Віджинії.

Радісна й усміхнена, 50-річна Трамп з'явилася у пальтечку Balenciaga, чорних чобітках та рукавичках.

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До слова, цей піднесений момент трохи зіпсувала історія, яку оприлюднила у жовтні колишня радниця першої леді, Стефані Волкофф. Жіночка, яка написала книгу про свою роботу на дружину президента, передала CNN запис однієї з їхніх телефонних розмов. У ній Меланія висловлюється про Різдво, вживаючи міцну лайку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Melania Trump Stylebook (@melaniatrump.style)

Трамп та Волкофф обговорювали ситуацію з утримуванням дітей-мігрантів, затриманих на мексиканському кордоні, окремо від батьків. Меланія обурювалася, що суспільство та ЗМІ ототожнюють її з політикою її чоловіка й докоряють за бездіяльність. Вона ж бажає, щоби їй нарешті просто дали спокій.

"...Я дупу рву з цими різдвяними штуками, розумієш, ну кому не пох*й ці різдвяні штуки і прикраси? Але я мушу цим займатися, правда?", - бідкалася перша леді.

Нагадаємо, подейкують, одразу ж по завершенні президентства Дональда дружина з ним розлучиться.

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