У Москві затримали шантажисток, які вимагали в Тарзана 2 мільйони

Московська поліція затримала двох жінок, які шантажували чоловіка співачки Наталії Корольової, Сергія Глушка або Тарзана.

Шантажистки вимагали у нього 2 мільйони рублів і погрожували оприлюднити в ЗМІ компромат.

Про це пише ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Тарзан звернувся в поліцію. І 24-го листопада, під час передачі грошей в рамках оперативного експерименту в одному з ресторанів Москви була затримана одна жінка. Її співучасницю затримали пізніше.

Однак, за даними видання, обох жінок відпустили під підписку про невиїзд.

Як пише "Московский комсомолець", у своїй заяві Тарзан вказав, що жінки почали листуватися з ним ще 16-го жовтня і весь цей час вимагали викуп за якийсь компромат.

Шантаж та вимагання не завадили Тарзану відпочити в Занзибарі

А на початку листопада чоловік Корольової розповів слідству про домашнє відео, на якому він зраджує дружину відразу з двома коханками. Також зазначалося, що після тієї вечірки з квартири подружжя зникли гроші і коштовності.

Нагадаємо, ще у вересні 50-річний Тарзан зізнався, що зрадив Корольову з Анастасією Шульженко. Після чого Наталія заявила, що кожна родина проходить через кризу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Корольова і Тарзан дали перше інтерв'ю про його зраду: Ніщо не віщувало такого п*здєца

"Із моєї подачі запросив цю дівулю в квартиру": Корольова пояснила, чому вчинок Тарзана - не зрада

Коханка Тарзана висміяла його виправдання та показала поцілунок