Закоханість не стала коханням: дівчина Едгара Камінського оголосила про розрив стосунків

Лише рік протривав роман ексчоловіка співачки Слави Камінської, пластичного хірурга Едгара Камінського з дівчиною на ім’я Ольга Богата.

25-го листопада Ольга повідомила, що вони з Камінським вирішили розійтися.

"Рівно рік тому так і сталося. Я щиро замовила у Всесвіті чоловіка моєї мрії. Представила все до дрібниць: красивий, ставний, успішний і талановитий. Так воно й сталося. Як у казці... Отримайте-розпишіться. Але часом Всесвіт грає в іронію долі", - почала Богата.⠀

"Красива пара, закоханість… Все було прекрасно рівно до того моменту, поки серця відкрилися повноцінно. Десь в глибині душі зародилося відчуття: щось в наших стосунках пішло не так. Поступово почало приходити розуміння, що в наших серцях так і не народилося кохання, те саме, яке дарує щастя не на мить, а назавжди, навічно", - пояснила Оля.

"Так, закоханість подарувала багато радості, пристрасті і задоволення. Але просто не переросла в більше. Іноді, на жаль, так буває. І якщо люди чесні по відношенню до себе і один одного, закоханість пройде, а повага залишиться назавжди", - зауважила вона.

"Ми прийшли до непростого рішення для нас двох - завершити стосунки. Я вдячна Едгару за досвід моєї душі, яскраві емоції і багато щасливих миттєвостей. Добре, коли стосунки закінчуються без ілюзій і обманів. Коли ми їх завершили, нам стало легше, а наша дружба зміцніла", - запевнила жінка.

"Любов - це дар, а не просто хімія. І для мене немає нічого важливішого в житті, ніж любити і бути коханою. Тому сьогодні я із задоволенням замовляю у Всесвіті не просто чоловіка, його успішність, ставність і красу, а ЛЮБОВ!", - заявила вона.

Нагадаємо, 1-го липня минулого року Едгар Камінський офіційно розлучився з дружиною Славою після 5-ти років шлюбу.

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