Млосна Могилевська посвітила ніжками й поміркувала про ідеальне побачення з чоловіком
26 червня 2020, 14:18
Співачка Наталія Могилевська радує шанувальників своїми червневими луками - в купальнику і в платті, яке не приховує її ніжок. Зірка граційно прилягла та поділилася думками щодо романтичних літніх вечорів.
"Найчарівніший та найромантичніший час у році за правом належить літнім вечорам. Мій ідеальний вечір - це побачення з коханим чоловіком, під м'яку, ніжну босанову, з прохолодними дудками у спекотній пустелі...", - написала Наталія в Instagram.
Нагадаємо, в жовтні Могилевська зізналася, що вона закохана, але імені щасливчика досі не розкрила. Також 44-річна артистка говорила, що готова стати мамою.
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