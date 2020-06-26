Млосна Могилевська посвітила ніжками й поміркувала про ідеальне побачення з чоловіком

П'ятниця, 26 червня 2020, 14:18

Співачка Наталія Могилевська радує шанувальників своїми червневими луками - в купальнику і в платті, яке не приховує її ніжок. Зірка граційно прилягла та поділилася думками щодо романтичних літніх вечорів.

 
Могилевська та літня романтика
фото з instagram могилевської

"Найчарівніший та найромантичніший час у році за правом належить літнім вечорам. Мій ідеальний вечір - це побачення з коханим чоловіком, під м'яку, ніжну босанову, з прохолодними дудками у спекотній пустелі...", - написала Наталія в Instagram.

 
Днями співачка "йожила" в Одесі

Нагадаємо, в жовтні Могилевська зізналася, що вона закохана, але імені щасливчика досі не розкрила. Також 44-річна артистка говорила, що готова стати мамою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

"Чи виживе кохання взаперті": Могилевська та відомий артист балету зіграли 5 чуттєвих історій у музичному фільмі

Могилевська без мейкапу назвалася хом'яком. ВІДЕО

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів