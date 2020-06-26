Млосна Могилевська посвітила ніжками й поміркувала про ідеальне побачення з чоловіком

Співачка Наталія Могилевська радує шанувальників своїми червневими луками - в купальнику і в платті, яке не приховує її ніжок. Зірка граційно прилягла та поділилася думками щодо романтичних літніх вечорів.

Могилевська та літня романтика фото з instagram могилевської

"Найчарівніший та найромантичніший час у році за правом належить літнім вечорам. Мій ідеальний вечір - це побачення з коханим чоловіком, під м'яку, ніжну босанову, з прохолодними дудками у спекотній пустелі...", - написала Наталія в Instagram.

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Нагадаємо, в жовтні Могилевська зізналася, що вона закохана, але імені щасливчика досі не розкрила. Також 44-річна артистка говорила, що готова стати мамою.

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