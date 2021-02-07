На руцях у мами, на руцях у тата: з'явилися нові милі ФОТО молодшого сина Ілона Маска
Співачка Grimes, яка у дев'ять місяців тому народила сина від винахідника та підприємця Ілона Маска, воліє не показувати в мережі обличчя дитини. Але сам тато та бабуся, Мей Маск іншої думки.
Свіжою світлиною 9-місячного X Æ A-Xii матріарх родини поділилася в Instagram.
"Ілон та Ікс. Люблю дивитися, як вони взаємодіють", - написала Мей, поставивши хештеги "горда бабуся" та "горда бабуся дванадцятьох".
Нагадаємо, від першого шлюбу в Ілона є п'ятеро хлопців. Іще одного малюка вони з ексдружиною, письменницею Жюстін Вілсон, втратили. У сестри винахідника, кінорежисерки Тоски Маск, двоє дітей. У їхнього брата, ресторатора Кімбела Маска, троє.
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