Від тортиків до пригоди в небі: Могилевська склала свій Топ подарунків до 14-го лютого

Співачка Наталія Могилевська вирішила прийти на поміч тим, хто досі ламає собі голову, чим би таким порадувати свою кохану половину в День закоханих.

Артистка склала власний список вдалих подарунків - не виключено, щоби й декому натякнути, що їй самій хотілося би отримати.

"Ти це точно збережеш", - пообіцяла Наталка.

Могилевська склала список подарунків до Дня закоханих фото з instagram могилевської

"Бо найромантичніший день уже скоро, і я би на вашому місці не гаяла можливості ще раз сказати дорогій людині про кохання. Ось тут топ 10 подарунків на 14-те лютого, які полегшать ваше життя", - анонсувала зірка.

Отже, на думку 45-річної Могилевської, дарувати доречно "мімімішні" м'які іграшки, уроки танців та незвичайні солодощі та тортики. Також непоганим варіантом буде урок масажу для двох або SPA-вечір. Ніколи не втратять актуальності, звісно ж, прикраси, зокрема з Наталиної колекції "Назви мене на ім'я", косметика чи парні халати.

А найоригінальніший, мабуть, пункт зі списку Наталі звучить так: "Політ на літаку над Дніпром".

Нагадаємо, раніше Могилевська розповідала, що для неї означає бездоганне побачення.

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