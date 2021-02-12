"Була дуже самотньою дівчинкою": донька Полякової розповіла, чому стала блогеркою та на що витрачає гроші

Старша донька співачки Олі Полякової, 15-річна Марія, яка після школи вступатиме до американського вишу, планує жити у тамтешньому гуртожитку та самостійно його оплачувати.

Адже практична дівчинка вже має власний заробіток завдяки Instagram, де в неї понад 170 тисяч підписників.

Куди вона витрачає гроші, та як ставиться до її блогерської діяльності мама Оля, Маша розказала "Зірковому шляху".

Маша Полякова заробляє в Instagram

"Гроші я заробляю для того, щоб могла сходити на шопінг. Нещодавно придбала собі AirPods Pro", – похвалилася вона.

Маша зізналася, що мама не завжди схвалює її провокаційний контент, наприклад фото с синцями на обличчі чи з оголеними сідницями. Часом Полякова просить дочку видаляти такі дописи. Але цікаво, що Instagram Марії шість років тому допомогла завести вона сама.

"Тоді у мене був досить складний період – у мене взагалі не було друзів. Я була дуже самотньою дівчинкою. І ось так я могла говорити з кимось", - пригадала дівчинка.

"Я досить закрита людина, тому що було багато ситуацій, коли люди зі мною спілкувались лише заради того, щоб познайомитись із мамою чи пропіаритись", - зазначила вона.

Донька "Королеви ночі" ретельно добирає френдів

Нагадаємо, для вступу Полякова-молодша обрала музичний коледж Берклі у Бостоні. Вона хоче вивчати там вокал.

"Взагалі у цьому університеті велика проблема з гуртожитком. Треба, щоб повезло з людьми, з якими ти будеш жити. Співаки, музиканти – це велика конкуренція. А отже, вони можуть тобі насолити. Тому я хочу жити окремо у гуртожитку, це дещо дорожче, але я хочу оплачувати самостійно", – повідомила Маша.

До Америки в дівчини ще є трохи часу, тож вона поки вирішила розпочати музичну кар'єру в Україні. Разом із друзями донька Полякової заснувала гурт під назвою "Шви". У їхньому репертуарі є вже чотири пісні, а продюсером Маша називає свого тата.

"Елен і друзі" Маша і "Шви"

"Тато мені запропонував збудувати студію, але сказав, що обладнання я маю придбати сама. Та потім так трапилось, що придбала його мама. До мого Дня народження ми хочемо зробити реліз першої пісні", – анонсувала Маша, якій на початку березня виповниться 16.

Нагадаємо, в Маші Полякової є бойфренд.

Фото з Instagram Олі та Марії Полякових

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Полякова розказала про сексуальне виховання доньок та про холодильник для своїх шуб

Рано чи ні? Полякова похвалилася новим кольором волосся дочки