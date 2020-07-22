Міддлтон зняла принца Джорджа з нагоди його 7-річчя. ФОТО
22-го липня первістку принца Вільяма і герцогині Кейт Міддлтон, принцу Джорджу виповнилося 7 років.
І традиційно в офіційному Instagram родини виклали фото іменинника, зроблене його мамою.
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Sharing a 📸 taken by The Duchess ahead of Prince George’s seventh birthday tomorrow! 🎈
Як пише Vanity Fair, цього року день народження принца Джорджа святкуватимуть у Норфолку, де родина проводить літо.
Минулого літа свій шостий день народження Джордж зустрів на острові Мюстік у Карибському басейні, де королівська родина зняла віллу за 27 тисяч фунтів на тиждень.
Джерела стверджують, що цього літа Вільям з Кейт нікуди не поїдуть, а залишаться у Норфолку.
"Джорджу буде приємно святкувати день народження вдома. Всі вони люблять бувати у Норфолку, а Вільям і Кейт хотіли б там жити весь час, якби могли. Джордж полюбляє гуляти на вулиці, ходити на пляж, гратися на піску та з човниками... ", - розказав друг сім'ї.
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Thank you everyone for your very kind wishes on Prince George’s birthday today! 🎂 🎈
Як відомо, Вільям і Кейт щороку викладають фото у дні народження своїх дітей. У травні вони святкували 5-річчя доньки Шарлотти. А у квітні 2 роки виповнилося наймолодшому принцу британської королівської родини - Луї.
Нагадаємо, нещодавно Міддлтона розказувала, як народжувала всіх своїх дітей під гіпнозом. Але народжувати дітей ще Кейт не планує.
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