Міддлтон зняла принца Джорджа з нагоди його 7-річчя. ФОТО

Середа, 22 липня 2020, 10:31

22-го липня первістку принца Вільяма і герцогині Кейт  Міддлтон, принцу Джорджу виповнилося 7 років.

І традиційно в офіційному Instagram родини виклали фото іменинника, зроблене його мамою.

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Sharing a 📸 taken by The Duchess ahead of Prince George’s seventh birthday tomorrow! 🎈

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 21 Июл 2020 в 2:30 PDT

Як пише Vanity Fair, цього року день народження принца Джорджа святкуватимуть у Норфолку, де родина проводить літо. 

Минулого літа свій шостий день народження Джордж зустрів на острові Мюстік у Карибському басейні, де королівська родина зняла віллу за 27 тисяч фунтів на тиждень. 

Джерела стверджують, що цього літа Вільям з Кейт нікуди не поїдуть, а залишаться у Норфолку

"Джорджу буде приємно святкувати день народження вдома. Всі вони люблять бувати у Норфолку, а Вільям і Кейт хотіли б там жити весь час, якби могли. Джордж полюбляє гуляти на вулиці, ходити на пляж, гратися на піску та з човниками... ", - розказав друг сім'ї. 

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Thank you everyone for your very kind wishes on Prince George’s birthday today! 🎂 🎈

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 22 Июл 2020 в 1:59 PDT

Як відомо, Вільям і Кейт щороку викладають фото у дні народження своїх дітей. У травні вони святкували 5-річчя доньки Шарлотти. А у квітні 2 роки виповнилося наймолодшому принцу британської королівської родини - Луї. 

Нагадаємо, нещодавно Міддлтона розказувала, як народжувала всіх своїх дітей під гіпнозом. Але народжувати дітей ще Кейт не планує. 

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