"Була шокована": дружина Павліка нарешті розкрила стать їхньої майбутньої дитини

Четверта дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова вирішила нарешті оголосити стать їхньої з коханим майбутньої дитини.

Як пара й хотіла, в них буде син.

26-річна Катя розкрила секрет у Instagram.

Хлопчика вони чекають або дівчинку, Павлік та Репяхова вирішили дізнатися в ефектний та модний спосіб. Закритий конверт, який їм видали після УЗД, віднесли до салону декору, щоби там їм підготували коробку з повітряними кулями відповідного кольору.

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"Я була настільки шокована, що стояла мов укопана, коли побачила колір кульок. А за пів години до відкриття коробки я просто плакала пів години. Без зупинки. І не могла опанувати себе. Це був точно найбільш хвилюючий момент у моєму житті", - поділилася Катерина.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Віктор Франкович, здається, заспойлерив оголошення, яке запланувала його дружина-блогерка, за що отримав від неї на горіхи. В інтерв'ю "Життю відомих людей" артист зізнався, що "наймолодший Павлік" буде братом для його старших дітей та дядьком - для онуків.

Утім згодом подружжя заявило, що слова Павліка обрізали, мовляв, насправді він сказав, що буде або хлопчик, або дівчинка.

Як відомо, з іменем для малюка подружжя вже визначилося.

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