Гросу у ботфортах та прозорій кофтинці показала свій 2020-й за 15 секунд. ВІДЕО

Замість підведення звичайних підсумків року співачка Аліна Гросу вирішила скреативити.

Дівчина виклала в Instagram 15-секундне відео, у яке спробувала вмістити весь свій 2020-й рік.

"Хоча рік пройшов для всіх нас 💩💩💩, все одно були приємні моменти, які хочеться пам'ятати, і всі вони не вмістилися в одне 15-секундне відео. Я все ж сподіваюся, що 2021 не підведе і буде у мільйон разів кращим за 2020", - написал Аліна.

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Як відомо, саме цього року Аліна Гросу відзначила 25-річчя та розлучилася зі своїм чоловіком Олександром.

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