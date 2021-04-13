Не лише через вагітність: інсайдери розказали, чому Меган Маркл не прилетіла на похорон принца Філіпа

Британський принц Гаррі прилетів на батьківщину на похорон свого дідуся принца Філіпа, його ж дружина Меган Маркл лишилася у США. Але подейкують, причина не лише в тім, що 39-річна герцогиня перебуває в останньому триместрі вагітності.

Про справжні мотиви Меган дехто з її друзів розказав The Daily Mail.

"Вона не хотіла опинитися в центрі уваги на похороні", - пояснив інсайдер.

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Зі слів співрозмовника видання, Маркл "обожнювала" чоловікового діда, і між ними був особливий зв'язок. Але кінцеве рішення вона лишила за Гаррі.

"Меган сказала, що найважливіше для неї зараз - це підтримати Гаррі. Сказала, що дала вирішувати йому, бути їй на похороні чи не бути... Меган сказала, що це той час, коли родина має зібратися разом, відкинути свої розбіжності та об'єднатися. Вона сказала, що це те, чого хотів би принц Філіп, і що сама вона хоче пробачити та рухатися вперед", - розказав друг герцогині.

Категорично проти поїздки доньки до Британії висловилася й мама Меган Дорія, котра вважає, що донька має думати про власне здоров'я. Що ж до королеви Єлизавети, то вона буцімто поставилася до цього з розумінням.

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"Меган сказала, що від того, буде вона чи не буде на похороні принца Філіпа, її стосунки з королевою не зміняться. Сказала, що королева розуміє її відсутність і хотіла би, щоби вона була в безпеці та здорова заради дитини", - зазначив інформатор.

"Меган сказала, що це слушний час для Гаррі налагодити стосунки з братом та батьком. Їй для цього там бути непотрібно", - підсумував він.

Нагадаємо, в інтерв'ю Опрі, яке наробило галасу в мережі та ввігнало в шок королівську сім'ю, Меган і Гаррі розказали про расистські закиди від когось із родичів. А ще герцогиня згадала, як Кейт Міддлтон довела її до сліз перед весіллям.

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