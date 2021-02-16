Триб'ют леді Ді та інші приховані меседжі "вагітного" фото Меган Маркл і принца Гаррі

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл днями оголосили, що чекають на другу дитину. Вони поділилися фотогріфією, яка є значно глибшою та особливішою, ніж видається на перший погляд.

Знімок, зроблений Місаном Гарріманом, першим темношкірим фотографом, чия робота прикрасила обкладинку британського Vogue - про любов, свободу, яка дісталася дуже нелегко, та про жінку, яка, на жаль, ніколи не побачить свого майбутнього онука чи онучку.

На деталі черно-білої світлини звертає увагу The Daily Mail.

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13-го лютого 1984-го року принцеса Діана оголосила, що вагітна другим дитям від принца Чарльза. Газети з цією новиною на перших шпальтах вийшли 14-го лютого. Через 37 років у День закоханих своєю радістю поділився зі світом син леді Ді, той самий малюк, на якого вона тоді чекала.

На руці Гаррі на знімку можна помітити браслет. Це дуже особлива прикраса для принца, зі щемливою та гіркою історією. Її він купив у 1997-му році в Африці, куди Чарльз повіз синів, щоби розрадити їх після смерті матері. "Браслет Діани" принц Гаррі неодноразово надягав на важливі для нього події, зокрема на своє весілля з Меган.

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Те, що онук королеви Єлизавети на фотографії босий, скоріше за все, символізує свободу від умовностей та протоколів, яку він здобув ціною розриву з королівською сім'єю.

А дерево, яке займає дві третини світлини, може бути відсилкою до біблійного дерева життя.

За словами Гаррімана, під час зйомки Меган та Гаррі "настільки невимушено балакали та були захоплені моментом, що по-справжньому не усвідомлювали, що він знімає історичний момент".

"Коли ти бачиш людей, між якими такий зв'язок, то наче читаєш сторінки книги", - пояснив він, підкресливши, що просто вловив на фото щиру правду про цю пару.

У мережі ж фото Гаррі та Меган порівняли з кадром із романтичної комедії "Ноттінг Гілл".

Кадр із фільму " Ноттінг Гілл" із Джулією Робертс та Х'ю Грантом

До слова, новину про нову вагітність Меган Маркл не стали урочисто повідомляти у жодному з офіційних акаунтів королівської родини в Instagram. Для порівняння, про поповнення в сім'ї принцеси Євгенії палац оголошував. А от про вагітність Зари Тінделл, доньки принцеси Анни - ні.

Власне, не можна й сказати, що королівська родина проігнорувала радісну звістку з-за океану.

"Її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський та вся родина в захваті та бажає їм всього найкращого", - цитує речника Букінгемського палацу The Huffington Post.

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Як повідомило джерело US Magazine, малюк Гаррі та Меган, який займе восьме місце в черзі на престол, з'явиться на світ наприкінці весни. Американське громадянство хлопчик або дівчинка отримає "автоматом". Якщо ж батьки того забажають, то зможуть оформити дитині подвійне.

Букмекери тим часом уже взялися робити прогнози щодо імені, яке отримає маля. Серед топових варіантів - Алфі та Чарльз (Чарлі), якщо хлопчик, і Александра або Флоренс, якщо дівчинка. На ім'я Діана теж ставлять, щоправда, як відомо, його вже зайняли принц Вільям та Кейт Міддлтон, назвавши доньку Шарлотта Елізабет Діана.

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Нагадаємо, на вимогу палацу ім'я Меган Маркл прибрали зі свідоцтва про народження їхнього з Гаррі первістка, Арчі Гаррісона.

Як відомо, на батьківщині хлопчик востаннє був у віці шести місяців. Батьки спочатку вивезли його до Канади, буцімто просто на святкові канікули, а згодом, ошелешивши королівську рідню оголошенням про "Мегзіт", перебралися до Америки.

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