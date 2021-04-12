"Майстер барбекю, легенда підколів": принц Гаррі присвятив покійному дідусеві неформальний триб'ют

Британський принц Гаррі, який не бачив свого дідуся Філіпа понад рік і встиг прилетіти, на жаль, лише на його похорон, присвятив покійному герцогу Единбурзькому зворушливий триб'ют.

Він вирішив розказати, яким зап'амятає свого діда.

Текст Гаррі розмістив на сайті їхньої з Меган благодійної організації Аrchewell.

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"Мій дідусь був людиною служби, честі та прекрасного гумору. Він щиро був собою, мав гострий розум та, завдяки своєму шарму, міг утримувати увагу будь-якої аудиторії - ще тому, що ти ніколи не знав, що він може сказати далі", - написав принц.

"Його пам'ятатимуть як людину, яка найдовше пробула консортом монарха, як військового в нагородах, як принца та як герцога. Але для мене, як і для багатьох із вас, хто втратив того, кого любив, або дідуся чи бабусю в цей болісний останній рік, він був моїм дідусем: майстром барбекю, легендою підколів, хитруном до самого кінця", - поділився Гаррі.

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"Він із незрівнянною відданістю був скелею для Її Величності королеви, був поруч із нею 73 роки їхнього шлюбу, і хоча я міг би продовжити, знаю, що би він зараз усім нам сказав, тримаючи в руці пиво: "О, ну закругляйся вже!", - зазначив принц.

"Отже, на цій ноті, дідусю, спасибі тобі за твою службу, за твою відданість бабусі, за те, що ти завжди був собою. Тебе гостро бракуватиме, але тебе завжди пам'ятатимуть - народ та світ. У Меган, Арчі та мене (а ще в твоєї майбутньої праправнучки) завжди буде для тебе особливе місце в серцях", - запевнив Гаррі.

Завершив він свій трибют девізом британської морської піхоти: "Per Mare, Per Terram".

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Нагадаємо, в своєму скандальному інтерв'ю Опрі Меган та Гаррі розказали, що один із родичів висловлював занепокоєння щодо кольору шкіри їхнього сина Арчі Гаррісона.

Як відомо, ім'я Філіп дала своєму синові нещодавно онука герцога Единбурзького, Зара Тінделл.

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