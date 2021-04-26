Седокова показала новий колір волосся та зізналася в "недитячих" сварках із Тіммою
Понеділок, 26 квітня 2021, 11:48
Співачка Ганна Седокова, яка кілька днів морочила шанувальникам голови, показуючись у різних перуках, нарешті показала свій новий колір волосся. Вона поки не білявка, але рухається до цього.
А ще Аня в Insta-сторіз зізналася, що в них із чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммою, бувають серйозні сварки.
Нагадаємо, в гарячої парочки є стоп-слово.
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