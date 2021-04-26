Седокова показала новий колір волосся та зізналася в "недитячих" сварках із Тіммою

Понеділок, 26 квітня 2021, 11:48

Співачка Ганна Седокова, яка кілька днів морочила шанувальникам голови, показуючись у різних перуках, нарешті показала свій новий колір волосся. Вона поки не білявка, але рухається до цього.

А ще Аня в Insta-сторіз зізналася, що в них із чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммою, бувають серйозні сварки. 

 
Аня і Яніс одружилися минулої осені
фото з instagram седкової 
 
 
Як вам оновлена Седокова?

Нагадаємо, в гарячої парочки є стоп-слово

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