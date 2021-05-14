"Моє диво": Логунова показала нового члена сім'ї, якого ніколи не хотіла

Телеведуча та блогерка Поліна Логунова представила в мережі нового члена родини: песика модної породи мальтіпу. Дівчинка поки не має імені, але вже підкорила серце своєї нової "матусі".

Про це Поліна розказала в Instagram.

Поліна вперше в житті завела собаку фото з instagram логунової

"У мене ніколи не було собак, і я ніколи не хотіла маленького собаку, для мене це був не собака, а котик із запахом пса, ще й вигулювати треба - а це точно не про мене, і великого собаку мати в хаті - точно ні. Поки не з'явилася мальпу...", - зізналася жінка.

На думку Поліни, порода ця має просто ідеальні якості для дому. Дружина Ступки, яка взагалі-то любить котів, ніколи й подумати не могла, що в неї буде собака.

Тепер удома в Логунової й Ступки є ось така крихітка

"...Я побачила її, взяла на руки і зрозуміла - моє диво - у нас любов - дуже сильна! Вона вже чотири дні в нас, і я в захваті, незважаючи на какуні та пісюні - будемо вчити - а що поробиш - життя коротке, а ніжності та любові в цієї кнопки, особливо вранці, так багато, що навіть прикро за людей - вони так не вміють", - поділилася Логунова.

Поки що варіант імені для пухнастої малечі - це Моллі. Але Поліна запитала поради щодо цього й у підписників.

Моллі?

Як відомо, песики мальпу є у Ані Лорак, Світлани Лободи та Дмитра Монатіка.

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