Пухнастий тренд: Лобода, Лорак, Монатік та інші хазяї песиків мальтіпу

Клубочок щастя та 100% позитиву – так власники песиків модної нині породи мальтіпу описують своїх улюбленців.

Невизнаний міжнародними кінологічними асоціаціями гібрид мальтійської болонки і той-пуделя уже кілька років залишається дуже популярним серед тих, хто вирішує завести домашню тваринку.

Нещодавно хазяйкою цуценяти мальтіпу стала співачка Ані Лорак. Її дочка Софія назвала песика Тоша.

Набагато раніше мімімішну породу обрали Світлана Лобода, Діма Монатік, Єлизавета Юрушева та інші селебріті.

Тож ТаблоID зібрав найвідоміших власників мальтіпу з їхніми улюбленцями.

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"Більш ніжної, делікатної у своїй абсолютній любові істоти я не знаю. Дивовижна порода - 100% позитиву і щастя в чистому вигляді, найкращий друг і антистрес. Обожнюємо!", - так про свою Лілі пише видавчиня Поліна Неня

Дизайнерка Анна Асмехіна та її Мішка

До речі, спочатку ця порода стала популярною в Америці. Майлі Сайрус, Ріанна, Джессіка Сімпсон та інші зірки теж мають мальтіпу.

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Фото з Instagram

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