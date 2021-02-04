Пухнастий тренд: Лобода, Лорак, Монатік та інші хазяї песиків мальтіпу
Клубочок щастя та 100% позитиву – так власники песиків модної нині породи мальтіпу описують своїх улюбленців.
Невизнаний міжнародними кінологічними асоціаціями гібрид мальтійської болонки і той-пуделя уже кілька років залишається дуже популярним серед тих, хто вирішує завести домашню тваринку.
Нещодавно хазяйкою цуценяти мальтіпу стала співачка Ані Лорак. Її дочка Софія назвала песика Тоша.
Набагато раніше мімімішну породу обрали Світлана Лобода, Діма Монатік, Єлизавета Юрушева та інші селебріті.
Тож ТаблоID зібрав найвідоміших власників мальтіпу з їхніми улюбленцями.
До речі, спочатку ця порода стала популярною в Америці. Майлі Сайрус, Ріанна, Джессіка Сімпсон та інші зірки теж мають мальтіпу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото з Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Якби песики вміли говорити: зірки вітають з Новим роком від імені своїх улюбленців
Коти проти собак: голосуємо за наймилішу тваринку українського шоубізу
Босонога Джолі з собаками знялася для глянцю в своєму лос-анджелеському маєтку
powered by lun.ua